Estas son las 10 EPS con las mayores tasas de quejas y reclamos, según la Supersalud

La Superintendencia de Salud, por medio de un comunicado, presentó el número de Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias y Sugerencias (PQRDS) que han recibido con corte a noviembre de 2025 y aclaró que “no hay una correlación directa entre la medida administrativa de las EPS con el aumento de quejas y reclamos”.

Lo primero que señaló la entidad es que estas cifras se dan en un contexto de “una crisis estructural del sistema de salud, caracterizada por dificultades históricas y sistemáticas en el acceso oportuno al sistema, la falta de continuidad de los servicios y la débil capacidad de respuesta de los actores del sistema”.

Para este análisis, añadió la Supersalud, se basaron en el número de PQRDS por cada 10.000 afiliados con corte a noviembre de 2025 y se comparó con las cifras del mismo período del año anterior. En el país, la tasa de PQRDS pasó de 322,03 a 420,83 reclamos por cada 10.000 afiliados, lo que refleja una “variación porcentual del 30,68 %”.

Tras estudiar estos datos, la Supersalud aseguró que se observó un aumento generalizado de la tasa de PQRDS en las EPS que no están intervenidas y no en aquellas “sujetas a medidas de intervención administrativa (...) lo que confirma que este incremento constituye un fenómeno sistémico y estructural, asociadas a las tensiones propias del modelo de salud”.

Además, la Supersalud llevó a cabo un análisis comparativo entre las EPS intervenidas y las que no lo estaban y encontró que los mayores incrementos porcentuales se registraron en aquellas entidades que no están intervenidas. De hecho, la Supersalud dijo que el 60 % de las PQRDS corresponden a EPS no intervenidas.

Comfenalco Valle, por ejemplo, es la EPS con más PQRDS, pasando de una tasa de 502,61, reportada entre diciembre de 2023 y noviembre de 2024, a una de 643,56, registrada entre diciembre 2024 y noviembre de 2025. Esta EPS no está intervenida.

