Procuraduría le pide a la Nueva EPS adoptar un plan de contingencia inmediato

La Defensoría del Pueblo también había hecho un llamado de atención a la Nueva EPS. Foto: Óscar Pérez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

A través de un comunicado, la Procuraduría General de la Nación hizo un llamado a la Nueva EPS, la más grande del país con más de 11 millones de afiliados, para que adopte medidas urgentes que garanticen la atención oportuna e integral de los usuarios, debido al incremento de quejas por fallas en la prestación de los servicios de salud.

Puntualmente, el ente de control le solicitó a la EPS, “un plan de contingencia inmediato” que haga énfasis en la problemática asociada a la disponibilidad y entrega de medicamentos. También les pidió un plan de choque para las atenciones de pacientes de alto costo, críticos, con VIH y enfermedades huérfanas.

(Lea: ¿Es usuario de Nueva EPS y le entregaban medicamentos en Colsubsidio? Esto le interesa)

“El Ministerio Público adelanta acciones conjuntas, para el manejo de los embargos y de la población de las cohortes de alto costo, a partir de la información recolectada en la visita administrativa adelantada en el mes de junio de 2025 y sus mesas de seguimiento mensuales en las que se recolecta y mantiene información actualizada de los componentes técnicos, jurídicos y financieros”, escribió la Procuraduría.

Este llamado se suma al que hizo la Defensoría del Pueblo hace dos días, donde alertó por el incremento de casos de “dispensación inoportuna” de medicamentos a usuarios de Nueva EPS, tras la terminación del acuerdo con el gestor farmacéutico Colsubsidio.

“Reiteramos el llamado urgente a la Superintendencia de Salud y al agente interventor de Nueva EPS para que brinden información clara, oportuna y verificable sobre soluciones adoptadas frente a esta situación que vulnera el derecho fundamental a la salud en varios territorios”, indicó la Defensoría.

Ante este caso puntual, Nueva EPS dio a conocer una ruta virtual para que los pacientes puedan tramitar sus fórmulas de medicamentos (“Si Colsubsidio te entregaba medicamentos en 2025″). Además, aseguraron que allí se dará a conocer la información sobre nuevos gestores con los que se establezcan acuerdos. Pero, la Defensoría insiste en rutas más claras para los usuarios afectados.

Suspensión de servicios para pacientes de la Nueva EPS

Esta situación se suma a la suspensión de servicios que han anunciado varios hospitales en el país para los afiliados a Nueva EPS. El Hospital San Rafael de Tunja, por ejemplo, informó que desde el 1° de enero no están atendiendo pacientes de esta EPS debido a la falta de pagos por parte de la entidad. Afirman que las cuentas por cobrar suman el monto de COP 137 mil millones. El Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá, el Hospital Regional de Sogamoso y el Hospital San Rafael de Pasto también anunciaron la suspensión de sus servicios.

Semanas atrás la Asociación Colombiana de Trasplante de Órganos (ACTO) expresó su preocupación sobre los problemas que hay con la entrega de medicamentos a los pacientes que están trasplantados. Una de las clínicas más importantes de Santander, la Foscal, que además de pacientes de este departamento, también atiende personas de Norte de Santander y Arauca, dio a conocer que sus servicios de trasplantes estaban en riesgo por la no entrega de medicamentos necesarios para seguir con el proceso. Esta clínica aseguró que las mayores afectaciones se concentran en la Nueva EPS.

👩‍⚕️📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud?Te invitamos a verlas enEl Espectador.⚕️🩺