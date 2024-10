Este aceite, hecho, supuestamente, con cannabis medicinal, es fraudulento: Invima

El Invima no le ha otorgado registro sanitario al producto, lo cual quiere decir que no ha evaluado su eficacia ni su seguridad. Foto: Concejo de B

Hace pocos días, el Invima, encargado de evaluar todos los medicamentos, alimentos y productos cosméticos que se comercializan en Colombia, emitió una nueva alerta sanitaria. En ella advierte que un aceite, hecho, supuestamente, a base de cannabis medicinal, es fraudulento, pero se está vendiendo en el país.

“Canabis medicinal - Productos Valtor”, es el nombre con el que se promociona. Se vende, principalmente, por WhatsApp, pero puede poner en riesgo la salud de quien lo utilice. ¿La razón? El Invima no le ha otorgado registro sanitario, lo cual quiere decir que no ha evaluado su eficacia ni su seguridad.

En otras palabras, al no tener ese permiso para estar en el mercado colombiano, ese artículo es ilegal. “Los productos fraudulentos que no cuentan con un registro sanitario, no ofrecen garantías de calidad, seguridad y eficacia, representando un riesgo para la salud de los consumidores”, señala esa entidad.

Además, en la alerta sanitaria, el Invima aclara que tampoco conoce su contenido real, cuáles han sido las condiciones en las que se ha almacenado y cómo se ha transportado. Es decir, ha sido imposible saber su trazabilidad.

La recomendación del Instituto es sencilla: no consumir el “Canabis medicinal - Productos Valtor”. En caso de hacerlo y presentar efectos adversos, lo mejor es contactarse con personal médico.

Su otro consejo es revisar siempre el número de registro sanitario de ese tipo de productos, especialmente cuando el consumidor sospeche que puede ser fraudulento. Para hacerlo basta con ingresar a este enlace, seleccionar el grupo en la parte izquierda y hacer clic donde dice “Por registro sanitario”.

El Invima, además, le pide a las clínicas, hospitales y centros de salud, que en “el evento de encontrar pacientes que consuman el producto, deben indicar su suspensión” e “informar sobre los posibles riesgos para la salud que se pudieran presentar”.

También les solicita que notifiquen al Invima sobre cómo fue adquirido el producto, en caso de que los pacientes suministren esa información.

