Farmacéutica acepta que fabriquen genéricos de su medicamento estrella para el VIH

En Estados Unidos el lenacapavir se vende bajo el nombre comercial de Sunlenca. Foto: Gilead Sciences

Esta semana, uno de los pesos pesados de la industria farmacéutica anunció una decisión que sorprendió a más de un paciente. Gilead, cuya sede principal está en Estados Unidos, dijo que permitirá que seis fabricantes de medicamentos produzcan una de sus medicinas estrellas para el VIH: el lenacapavir, que ha mostrado resultados muy prometedores para prevenir el virus.

La decisión aplicará para países de bajos ingresos y de ingresos medianos bajos que se encuentren en Asia y en el norte de África. En total, abarcará a 120 naciones que, dijo Gilead en un comunicado, tienen recursos limitados.

Sin embargo, priorizará a 18 países, donde hay una alta incidencia del VIH. Estos son Botsuana, Eswatini, Etiopía, Kenia, Lesoto, Malawi, Mozambique, Namibia, Nigeria, Filipinas, Ruanda, Sudáfrica, Tanzania, Tailandia, Uganda, Vietnam, Zambia y Zimbabue.

“Dado el potencial transformador del lenacapavir para la prevención, nuestro objetivo es que esté disponible lo más rápido y ampliamente posible allí donde más se necesita”, afirmó, a través del comunicado, Daniel O’Day, presidente y director ejecutivo de Gilead. “Los equipos de Gilead han estado trabajando con urgencia para incorporar a los fabricantes de genéricos de gran volumen ahora, de modo que podamos garantizar una transición rápida a estos socios con licencia voluntaria después de que se apruebe el lenacapavir para la PrEP”

Justamente, lo que hizo esa compañía fue firmar acuerdos de licencia voluntaria con las seis empresas seleccionadas, aunque su comercialización está sujeta a la aprobación de los países. Los fabricantes elegidos fueron Dr. Reddy’s Laboratories Limited, Emcure, Eva Pharma, Ferozsons Laboratories Limited, Hetero y Mylan, una subsidiaria de Viatris.

“Gilead seleccionó a sus socios basándose en criterios rigurosos, dados los desafíos que supone fabricar un medicamento complejo como el lenacapavir. Los seis socios han colaborado con éxito con Gilead para producir versiones genéricas de alta calidad de medicamentos para el VIH u otras enfermedades infecciosas y están bien equipados para producir medicamentos inyectables estériles”, dijo la multinacional estadounidense en el boletín.

Aunque fue una noticia que han celebrado médicos y pacientes, para muchas personas, el anuncio se quedó corto. ¿La razón? Como la medida solo aplica en países de ingresos bajos o medio bajos, hay una buena cantidad de Estados que se quedarán por fuera de la decisión. Entre ellos, Colombia. En esos países, el valor será mucho más alto.

De hecho, en Estados Unidos, según las cifras reportadas por The New York Times, el costo por paciente al año es de US $42.250, es decir, más de $176 millones de pesos colombianos.

“Es bueno para los países incluidos en la licencia, pero veremos cada vez más desigualdad en el acceso a medida que haya nuevas tecnologías disponibles para los más ricos y los más pobres; los que tendrán dificultades serán los que se encuentren en el medio”, le dijo a ese diario Othoman Mellouk, experto en acceso a medicamentos del grupo de defensa de la equidad sanitaria ITPC Global, en Marruecos.

Por el momento, el lenacapavir no está aprobado para ser usado como profilaxis preexposición (PrEP), pero, tras los prometedores resultados de sus ensayos clínicos, Gilead indicó que comenzará a presentar los documentos ante las agencias sanitarias a finales de este año.

