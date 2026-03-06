Este viernes, no olvide el paraguas en Bogotá: en estas localidades puede llover

Se espera que en Bogotá haya lluvias en varios sectores durante la tarde. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Si está en Bogotá es mejor que este viernes, 6 de marzo, no olvide el paraguas. Según el último informe del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), es posible que se presenten lluvias en varias localidades de la ciudad.

Aunque se espera que durante la mañana haya condiciones secas, en la tarde habrá “lluvias de variada intensidad en amplios sectores”, dice la entidad.

Las precipitaciones más fuertes se presentarán en el norte y occidente de la ciudad y en sectores de las localidades de Usaquén, Suba, Engativá, Fontibón, Barrios Unidos y Teusaquillo.

Así mismo, en la noche se esperan lluvias ligeras en el norte y en el occidente de la ciudad, así como en las localidades de Fontibón, Engativá, Suba y Usaquén.

La temperatura máxima que habrá en la capital colombiana será de 21 °C.

¿Cuál es el pronóstico del tiempo para otras regiones?

De acuerdo con el boletín de pronósticos y alertas hidrometeorológicas, se espera que haya lluvias fuertes en varias regiones del país, en las que, incluso, puede haber tormentas eléctricas.

Eso se prevé que suceda en “amplios sectores de los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Amazonas, Vaupés, Guainía, Caquetá, Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda, Tolima, Cundinamarca, Santander, Norte de Santander, sur de Bolívar y Córdoba”.

Por otra parte, en Huila, Putumayo y el sur del Cesar se esperan lluvias ligeras y moderadas. En San Andrés, Providencia y Santa Catalina habrá tiempo seco.

Así será el tiempo en las principales capitales

Barranquilla: según el Ideam, se prevé una jornada con cielo ligeramente nublado, con predominio de tiempo seco. La temperatura máxima será de 34 °C.

Cartagena: en la capital de Bolívar el cielo estará ligeramente nublado, con predominio de condiciones secas. La temperatura máxima será de 33 °C.

Medellín: en la capital antioqueña habrá lluvias entre ligeras y moderadas en la tarde y en la noche. La temperatura máxima será de 26 °C.

Tunja: se prevé cielo ligeramente nublado con lluvias ligeras en la tarde. La temperatura máxima será de 21 °C.

Bucaramanga: en la capital de Santander habrá nubosidad probables lluvias en la tarde y en la noche. La temperatura máxima será de 29 °C.

Cali: en la capital de Valle del Cauca, por otra parte, el cielo estará nublado y se esperan lluvias entre ligeras y moderadas a lo largo del día. La temperatura máxima será de 30 °C.

