Esto dijo Cafam sobre la mujer que murió mientras reclamaba medicamentos en Cúcuta

Según contó la mujer antes de fallecer, se encontraba reclamando medicamentos y pañales para su hijo.

A través de redes sociales, se conoció el caso de una mujer que falleció mientras reclamaba medicamentos en una de las sedes de Cafam, en Cúcuta, este martes, 24 de febrero. Un hombre que se encontraba en la droguería del barrio Caobos, conversó con la mujer que minutos después cayó al piso.

En el video, la mujer contó que en ese momento se encontraba reclamando los medicamentos y pañales de su hijo en condición de discapacidad, que tenía pendientes desde el año pasado. Pero además, afirmó que tanto ella como su esposo también estaban a la espera de medicamentos desde hace varios meses.

señora Cecilia Quintero murió mientras intentaba reclamar la medicina de su hijo, en condición de discapacidad le da la razón al presidente @petrogustavo @HELIODOPTERO pic.twitter.com/PdRJ4rkCsQ — pedro manuel murillo (@pmurillo167) February 24, 2026

“Soy paciente renal, y tengo siete meses que no me la entregan (la medicina). Dicen que no hay, sin mirar los pendientes”, denunció la mujer de la tercera edad, identificada como Cecilia Quintero, momentos antes de fallecer.

Cafam, a través de un comunicado, lamentó lo sucedido y afirmó que “desde el primer instante, nuestro equipo activó los protocolos establecidos para brindar atención inmediata, solicitando la asistencia de los servicios de emergencia”.

La droguería señaló que, hasta el momento, no se evidenció ninguna situación irregular con los funcionarios durante la atención. También aclararon que todo se encuentra en proceso de verificación y que no son la entidad llamada a pronunciarse sobre las causas del fallecimiento. “Confiamos plenamente en que, después de la debida investigación, las autoridades competentes se encargarán de esclarecer la situación”, escribieron.

