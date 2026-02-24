Publicidad

Home

Salud
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

“No va a ser el primer caso de sarampión; tenemos que trabajar en equipo”: directora del INS

Según Diana Pava, directora del Instituto Nacional de Salud, este martes, 24 de febrero, tendrán más claridad sobre si el paciente que llegó de México tiene, efectivamente, sarampión salvaje como lo sugirió la Secretaría de Salud de Bogotá. En entrevista con El Espectador, además, responde a las críticas y asegura que están preparados para un eventual brote.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Sergio Silva Numa
Sergio Silva Numa
24 de febrero de 2026 - 02:20 p. m.
Diana Pava Garzón, directora del Instituto Nacional de Salud (INS).
Diana Pava Garzón, directora del Instituto Nacional de Salud (INS).
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Si no sucede nada extraordinario, este martes, 24 de febrero, Colombia podrá saber con mayor certeza si hay o no un caso de sarampión en el país. Hace unos días la Secretaría de Salud de Bogotá emitió un comunicado en el que informaba que el resultado de las pruebas hechas a un...

Sergio Silva Numa

Por Sergio Silva Numa

Editor de las secciones de ciencia, salud y ambiente de El Espectador. Hizo una maestría en Estudios Latinoamericanos. También tiene una maestría en Salud Pública de la Universidad de los Andes. Fue ganador del Premio de periodismo Simón Bolívar.@SergioSilva03ssilva@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias hoy Colombia

sarampión

INS

instituto nacional de salud

Bogotá

primer caso de sarampión

Salud

Premium

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.