“No va a ser el primer caso de sarampión; tenemos que trabajar en equipo”: directora del INS

Según Diana Pava, directora del Instituto Nacional de Salud, este martes, 24 de febrero, tendrán más claridad sobre si el paciente que llegó de México tiene, efectivamente, sarampión salvaje como lo sugirió la Secretaría de Salud de Bogotá. En entrevista con El Espectador, además, responde a las críticas y asegura que están preparados para un eventual brote.