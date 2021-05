Estudios muestran reacción positiva de embarazadas a vacunas contra el COVID-19

Dos investigaciones publicadas esta semana indicaron que las vacunas de Pfizer-BioNTech y Moderna generaron anticuerpos en las madres y en los fetos, a través del cordón umbilical y la leche materna.

Luego de que se aprobara el uso de emergencia de vacunas contra el coronavirus en diciembre de 2020, la pregunta por la inmunización a mujeres embarazadas aún no estaba resulta. Desde entonces, investigadores de diferentes productores de biológicos se han dedicado a incluir en sus ensayos clínicos a personas en etapa de gestación y lactancia.

Un nuevo estudio, publicado el 13 de mayo en la revista científica JAMA, entregó resultados positivos de los biológicos de Pfizer-BioNTech y Moderna en mujeres embarazadas y lactantes que desarrollaron respuestas inmunes al COVID-19. La investigación, aún preliminar, señaló que es probable que las vacunas brinden cierta protección tanto a la madre como al feto al que se le transmiten los anticuerpos a través del torrente sanguíneo y leche.

En el estudio participaron 103 mujeres que recibieron una vacuna ARN COVID-19. 30 de ellas estaban en estado de embarazo y 16 eran lactantes. “Se demostró inmunogenicidad en todas y se encontraron anticuerpos provocados por la vacuna en la sangre del cordón umbilical y la leche materna. Las mujeres vacunadas embarazadas y no embarazadas desarrollaron respuestas inmunitarias de reacción cruzada contra las variantes preocupantes del SARS-CoV-2”, indicó el documento de la investigación.

En otro hallazgo, publicado también esta semana en la revista Obstetrics & Gynecology, los investigadores no encontraron evidencia de que las vacunas Pfizer o Moderna dañaran la placenta durante el embarazo. En el estudio participaron 84 mujeres que recibieron una vacuna contra el SARS-CoV-2 durante el embarazo y 116 mujeres en un grupo de control que no recibieron una vacuna. “En nuestra cohorte de pacientes embarazadas vacunadas, no se observó un aumento en la incidencia de los hallazgos característicos de la infección por SARS-CoV-2 en el embarazo y no hubo evidencia de degradación provocada por la vacuna en la tolerancia inmunológica materna del feto”, señala la publicación.

Estos resultados son alentadores, advierten los expertos, teniendo en cuenta que el COVID-19 presenta graves riesgos durante el embarazo. Diversos estudios han señalado que las mujeres gestantes con síntomas de coronavirus tienen más probabilidades de ser ingresadas en la unidad de cuidados intensivos. Incluso, debido a estos factores, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades han recomendando que las vacunas estén al menos disponibles para las personas embarazadas, muchas de ellas han optado por aplicárselas sin los ensayos clínicos suficientemente concluyentes.

Por ahora, seguirán los estudios clínicos de la efectividad de la vacuna contra el coronavirus que ya abre una puerta de oportunidad para esta población que también es vulnerable al virus. “Los resultados son realmente alentadores. Existe este beneficio adicional de conferir anticuerpos protectores al recién nacido y al feto, que es una razón más para vacunarse”, dijo al diario internacional The New York Times Akiko Iwasaki, inmunóloga de la Universidad de Yale que no participó en la investigación.