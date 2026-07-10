Expresidente de Nueva EPS no está preso, dice su abogado, tras señalamientos de Petro

José Fernando Cardona Uribe, expresidente de Nueva EPS. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

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En la madrugada de este viernes, 10 de julio, el presidente Gustavo Petro habló nuevamente sobre la Nueva EPS. A través de su cuenta en X (antes Twitter), el mandatario respondió al mensaje de una cuenta de apoyo de Abelardo De La Espriella que decía “se robaron Nueva EPS”. Petro respondió que eso ocurrió años atrás, y aseguró que el expresidente de la aseguradora, José Fernando Cardona Uribe, se encontraba preso.

“Nuestro balance contable hecho para los años 2023 y 2024, muestra que la deuda acumulada desde su creación es de 22 billones de pesos, la mitad de la nación. Estaba quebrada ya en 2022 y 2023 y lo ocultaron dolosamente escondiendo 5 millones de facturas no pagadas, y así disminuían el monto total de la deuda”, aseguró el presidente.

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Petro sostuvo que desde abril de 2024, cuando inició la intervención a la Nueva EPS, se hizo esa denuncia. También aseguró que “el señor Cardona, presidente de la EPS controlada por entidades privadas, a pesar que todo el dinero que entraba era público, está ya preso”.

Ese mensaje hace referencia a José Fernando Cardona Uribe a quien la Procuraduría le formuló pliegos en agosto del año pasado por la presunta autorización de la ejecución de un plan de ahorro voluntario (“Plan Semilla”) por un valor superior a los COP $1.000 millones, con cargo a los recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el dinero que el Estado le gira a las EPS por cada usuario.

Además, en febrero de este año, la Fiscalía acusó formalmente al expresidente de la Nueva EPS por su presunta participación en un entramado que alteró los estados financieros de la entidad, entre 2019 y 2022. El exvicepresidente Administrativo y Financiero, Juan Carlos Isaza Correa; el exgerente de Contabilidad, Édgar Pedraza Castellanos; y el exgerente de Cuentas Médicas, Fabián Antonio Peralta Núñez, también fueron acusados por estos hechos.

Según la Fiscalía, en el curso de la investigación fueron identificadas cerca de 3.5 millones de facturas que relacionaban deudas a diferentes Institutos Prestadores de Salud (IPS), las cuales fueron ocultadas y dejaron de procesarse. “De esta manera, los hoy procesados habrían presentado ante la junta directiva de la EPS una situación irreal en las cuentas de reserva técnica, costos, ingresos y patrimonio, y reportaron utilidades por 70.563 millones de pesos para cubrir las obligaciones pendientes”, escribió el ente en un comunicado publicado en febrero.

Sin embargo, Cardona Uribe no se encuentra preso como afirmó Petro. En un comunicado, la defensa del expresidente de Nueva EPS dijo que su representado “no ha sido objeto de ninguna orden de captura, medida de aseguramiento, ni ha enfrentado restricción alguna de su libertad individual”.

El abogado Javier Tamayo Perdomo mencionó que las declaraciones del presidente Petro “carecen completamente de veracidad”, e hizo un llamado a la prudencia y a “evitar especulaciones sin fundamento que afectan el derecho constitucional al buen nombre, a la honra y a presunción de inocencia del doctor Cardona Uribe”.

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