Falleció Alberto Villegas, doctor del primer trasplante de corazón en Colombia

La Universidad de Antioquia (UdeA) dio a conocer la muerte del médico Alberto Villegas Hernández, reconocido cirujano cardiovascular que en 1985 logró realizar el primer trasplante de corazón en Colombia y 12 año después el primer trasplante de pulmón. Villegas también será recordado por ser uno de los fundadores de la Clínica Cardiovascular de Medellín que actualmente se conoce como Clínica Cardio Vid.

Su Alma Máter recordó que en 1955 Villegas se graduó de la Facultad de Medicina. Posteriormente se especializó en cirugía de tórax y cardiovascular, lo que le permitió, 30 años después de su grado, realizarle a Antonio —un trabajador de la construcción con problemas de insuficiencia coronaria— el primer trasplante de corazón que se realizó en el país. Hace una década, en una entrevista con la UdeA recordó este evento y apuntó a decir: “Cuando me encuentro con ellos me saludan muy formales, me dan las gracias; eso es lo que más me llena el alma”.

Sin embargo, a pesar de la dificultad que le supuso esa intervención, el doctor Alberto manifestó que el reto más grande que tuvo a lo largo de su vida fue consolidar la Clínica Cardiovascular en Medellín. “Cuando empezamos prácticamente no teníamos prestigio. Contamos sí con el apoyo del doctor Antonio Escobar, él fue el primer cardiólogo que trajo los pacientes a la institución. Arrancar cualquier cosa es difícil y personalmente me produjo inquietudes, incomodidades que se fueron superando y gracias a Dios tenemos hoy esta institución”, señaló al respecto.

Hoy, el centro médico que ayudó a construir y consolidar desde 1965, y que actualmente es un referente en diagnósticos, tratamientos y urgencias en las áreas cardiovascular, torácica, pulmonar y neurovascular, recordó a Villegas, que murió a los 72 años, como “un hombre excepcional, quien con sus grandes destrezas médicas, científicas y humanas, deja un gran legado en la medicina de nuestro país”.