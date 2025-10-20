Logo El Espectador
Falleció el reconocido neurocirujano Remberto Burgos De La Espriella

Burgos fue presidente de la Asociación Colombiana de Neurocirugía y presidente honorario de la Federación Latinoamericana de Neurocirugía. Además, también se desempeñó como ganadero.

Redacción Salud
20 de octubre de 2025 - 05:39 p. m.
Remberto Burgos de la Espriella.
Remberto Burgos de la Espriella.
Foto: Tomada de redes sociales
Este lunes, 20 de octubre, se dio a conocer la noticia del fallecimiento de uno de los neurocirujanos más reconocidos del país: Remberto Burgos De La Espriella, quien se desempeñó como presidente de la Asociación Colombiana de Neurocirugía, presidente honorario de la Federación Latinoamericana de Neurocirugía, y miembro de la Academia Nacional de Medicina.

El médico, oriundo de Córdoba, falleció en horas de la madrugada de este lunes. Diferentes organizaciones del sector de la salud lamentaron su fallecimiento. El Colegio Médico Colombiano, por ejemplo, describió a Burgos como un “neurocirujano excepcional cuyo compromiso y dedicación dejaron una huella imborrable. Su talento y profesionalismo fueron una fuente de esperanza y alivio para innumerables pacientes. Agradecemos su invaluable contribución a la medicina y su legado de cuidado y humanidad”.

De acuerdo con el medio digital Contexto Ganadero, en el que Burgos se desempeñó como columnista, tanto él como su familia se han dedicado a la ganadería por 200 años. De hecho, en 2022 fue condecorado con la Gran Cruz al Mérito Ganadero Hernán Vallejo Mejía durante el Congreso Nacional de Ganaderos.

Personajes de este sector también lamentaron el fallecimiento del neurocirujano. José Félix Lafaurie Rivera, presidente de Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegan), escribió en sus redes sociales: “Se nos fue un apóstol. Mi hermano de vida. La decencia y la integridad tenían nombre. Luz para quienes tuvimos la fortuna de conocerlo y ser sus amigos”.

Otros personajes de la política colombiana también se pronunciaron. El expresidente Álvaro Uribe dijo: “Dolor muy grande nos alberga con el fallecimiento del Dr Remberto Burgos de la Espriella, médico cordobés, científico, ser humano insuperable, patriota de todas las horas. Solidaridad de todo corazón a doña María Stella su esposa, y a toda la familia”.

El expresidente Iván Duque también reconoció el trabajo de Burgos. “Deseo expresar mis condolencias a familiares y amigos del doctor Remberto Burgos, brillante neurocirujano que salvó cientos de vidas con su conocimiento y vocación de servicio. Su legado en la medicina colombiana y en la formación de nuevas generaciones perdurará por siempre”.

El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, fue otro de los personajes que lamentó la muerte del Burgos. “Nuestro departamento, y el país, pierden a un gran hombre, pero sobre todo a un gran profesional de la medicina. Un hombre de gran sensibilidad humana, quien nunca dudó en atender una consulta de quienes por diversos motivos no podían llegar a ser sus pacientes”.

Por Redacción Salud

