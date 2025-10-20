Falleció el reconocido neurocirujano Remberto Burgos De La Espriella

Remberto Burgos de la Espriella. Foto: Tomada de redes sociales

Este lunes, 20 de octubre, se dio a conocer la noticia del fallecimiento de uno de los neurocirujanos más reconocidos del país: Remberto Burgos De La Espriella, quien se desempeñó como presidente de la Asociación Colombiana de Neurocirugía, presidente honorario de la Federación Latinoamericana de Neurocirugía, y miembro de la Academia Nacional de Medicina.

El médico, oriundo de Córdoba, falleció en horas de la madrugada de este lunes. Diferentes organizaciones del sector de la salud lamentaron su fallecimiento. El Colegio Médico Colombiano, por ejemplo, describió a Burgos como un “neurocirujano excepcional cuyo compromiso y dedicación dejaron una huella imborrable. Su talento y profesionalismo fueron una fuente de esperanza y alivio para innumerables pacientes. Agradecemos su invaluable contribución a la medicina y su legado de cuidado y humanidad”.

Con profundo pesar lamentamos el fallecimiento del Dr. Remberto Burgos, un neurocirujano excepcional cuyo compromiso y dedicación dejaron una huella imborrable.

Su talento y profesionalismo fueron una fuente de esperanza y alivio para innumerables pacientes. Agradecemos su… pic.twitter.com/5STEwYnakn — Colegio Médico Colombiano (@ColegioMedicoCo) October 20, 2025

Lamentamos profundamente el fallecimiento del Dr. Remberto Burgos de la Espriella, destacado neurocirujano colombiano, fue profesor de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Javeriana por cerca de 20 años y estuvo vinculado al Hospital San Ignacio. pic.twitter.com/kxlrH9O6W4 — Medicina Javeriana (@MedicinaPUJ) October 20, 2025

El @ColegioMedicoCB lamenta profundamente el fallecimiento del Dr. Remberto Burgos De la Espriella. pic.twitter.com/pSjGq4IBEg — Colegio Médico CB (@ColegioMedicoCB) October 20, 2025

De acuerdo con el medio digital Contexto Ganadero, en el que Burgos se desempeñó como columnista, tanto él como su familia se han dedicado a la ganadería por 200 años. De hecho, en 2022 fue condecorado con la Gran Cruz al Mérito Ganadero Hernán Vallejo Mejía durante el Congreso Nacional de Ganaderos.

Personajes de este sector también lamentaron el fallecimiento del neurocirujano. José Félix Lafaurie Rivera, presidente de Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegan), escribió en sus redes sociales: “Se nos fue un apóstol. Mi hermano de vida. La decencia y la integridad tenían nombre. Luz para quienes tuvimos la fortuna de conocerlo y ser sus amigos”.

¡Adiós a un grande!



Lamentamos profundamente el fallecimiento del médico neurocirujano y ganadero por herencia, Remberto Burgos de la Espriella, ejemplo de vida y compromiso con Colombia.



Amigo, ferviente defensor del campo, columnista de @ContGanadero y gran amigo de nuestro… pic.twitter.com/87eXvnc3sB — FEDEGAN (@Fedegan) October 20, 2025

Otros personajes de la política colombiana también se pronunciaron. El expresidente Álvaro Uribe dijo: “Dolor muy grande nos alberga con el fallecimiento del Dr Remberto Burgos de la Espriella, médico cordobés, científico, ser humano insuperable, patriota de todas las horas. Solidaridad de todo corazón a doña María Stella su esposa, y a toda la familia”.

El expresidente Iván Duque también reconoció el trabajo de Burgos. “Deseo expresar mis condolencias a familiares y amigos del doctor Remberto Burgos, brillante neurocirujano que salvó cientos de vidas con su conocimiento y vocación de servicio. Su legado en la medicina colombiana y en la formación de nuevas generaciones perdurará por siempre”.

El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, fue otro de los personajes que lamentó la muerte del Burgos. “Nuestro departamento, y el país, pierden a un gran hombre, pero sobre todo a un gran profesional de la medicina. Un hombre de gran sensibilidad humana, quien nunca dudó en atender una consulta de quienes por diversos motivos no podían llegar a ser sus pacientes”.

