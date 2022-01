Antony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos. Foto: Agencia AFP

A medida que pasa el tiempo, es más y mejor la información que tenemos sobre ómicron, la última variante que fue clasificada como “de preocupación” por la Organización Mundial de Salud (OMS) y que, en Colombia, ya predomina en un 90% en la vigilancia genómica. Sabemos, por ejemplo, que, aunque más contagiosa, todo indica que causaría una enfermedad menos severa. Sin embargo, las autoridades de salud piden precaución en cómo interpretar estos datos, sobre todo al momento de señalar que es el fin de la pandemia.

Al igual que lo advirtió la OMS durante las pasadas semanas, el doctor Anthony Fauci, asesor médico jefe del Presidente de Estados Unidos, dijo que aún no estamos en un nivel de endemia y que, “es demasiado pronto para decir si ómicron significa el fin de la pandemia”. (Le sugerimos: La OMS advierte que todavía no estamos en endemia)

Fauci fue invitado, de manera virtual, a un panel sobre el coronavirus que se realizó en el marco de la Agenda Davos del Fondo Mundial Económico que comenzó ayer e irá hasta el 21 de enero. Allí se le preguntó si este 2022 sería el año en el que pasaríamos de una pandemia a una endemia y si ómicron aceleraría este proceso, a lo que, en resumidas palabras, respondió que “aún no lo sabemos”.

El experto explicó que las pandemias suelen tener varias fases. La primera es la pandemia como tal, cuando todo el mundo está viviendo un impacto, como está sucediendo ahora. Después “viene una desaceleración de la pandemia”, en la que están el control, la eliminación y la erradicación. (Le puede interesar: Ómicron ya circula en 12 departamentos del país)

“Si vemos la historia de las enfermedades infecciosas, solo hemos logrado erradicar una enfermedad: la viruela. Pero eso no pasará con este virus”, señaló. Otro tema, es la eliminación, que es cuando no hay una afectación en un país, pero sí en otros. “Por ejemplo”, advirtió, “el polio, que ha sido eliminado en Estados Unidos y en países desarrollados”, pero no en el mundo. En otras palabras, no ha sido erradicado.

“Luego viene otro escalón, que es el control”. Se trata de cuando la enfermedad está presente, pero no interrumpe a la sociedad. “Creo que eso es a lo que la mayoría de personas se refieren cuando hablan de endemia. Y es que el virus o la enfermedad se integra al rango de las diferentes enfermedades infecciosas que experimentamos”, comento. Que el covid-19, por ejemplo, tenga una dinámica como la influenza, con la que convivimos sin un gran impacto social. (Lea también: Así está la ocupación de clínicas y hospitales tras la llegada de ómicron)

Por ende, Fauci explicó que estamos lejos de este escenario. “Fuimos afortunados de que ómicron, aunque altamente transmisible, no es tan severa. Pero el porcentaje de personas que se están infectando sigue siendo una señal preocupante”, aseguró. Además, recordó que no estamos exentos de que se den nuevas variantes, ya que hay muchas variables en juego”.