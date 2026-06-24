Francia confirma su primer caso importado de ébola y activa investigación epidemiológica

A la fecha, según la OMS, hay 1094 casos confirmados, con el registro de 277 muertes debido a esta enfermedad. EFE/EPA/MARIE JEANNE MUNYERENKANA Foto: EFE - MARIE JEANNE MUNYERENKANA

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Las autoridades sanitarias de Francia confirmaron este miércoles 24 de junio el primer caso importado de enfermedad por el virus del ébola en el país.

“El paciente, que regresaba de una misión humanitaria en una de las zonas de propagación del virus en la República Democrática del Congo (RDC), fue atendido de inmediato en un centro especializado y se encuentra en estado estable”, se lee en un comunicado del ministerio.

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Según precisó el Ministerio de Salud francés, el paciente está siendo atendido en un centro sanitario siguiendo estrictos protocolos de seguridad biológica, al estar ubicado en una habitación con presión negativa, con equipos y protocolos específicos.

“Se han tomado todas las medidas de precaución, en particular el aislamiento del paciente, desde su llegada al territorio nacional, y se le ha trasladado al hospital en condiciones seguras para evitar cualquier riesgo de contagio. Se está llevando a cabo una investigación epidemiológica exhaustiva para identificar a las personas que podrían haber estado en contacto con el paciente”, indicó el ministerio.

“Este caso nos recuerda los riesgos a los que se enfrentan los profesionales de primera línea. Casi 80 trabajadores sanitarios se han contagiado, lo que pone de relieve los riesgos a los que se enfrentan y la importancia de reforzar la prevención y el control de las infecciones”, indicó Tedros Adhanom, director de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

¿Cómo avanzan los brotes en el Congo?

En la mañana de este miércoles, la OMS dio una rueda de prensa para dar una actualización sobre los brotes detectados en la República Democrática del Congo y las acciones para contener su propagación.

A la fecha, según la OMS, hay 1094 casos confirmados, con el registro de 277 muertes debido a esta enfermedad.

“Es alentador comprobar que, desde que se notificó por primera vez el brote hace cinco semanas, la respuesta se ha intensificado considerablemente, bajo el liderazgo del Gobierno”, precisó Tedros Adhanom, director de la OMS. “En las últimas cinco semanas, el número de camas de hospitalización ha aumentado de menos de 10 a más de 500 en 19 centros de salud”.

Según precisó el director de la OMS, ya están listos los preparativos para probar dos tratamientos contra el ébola que comenzarán la próxima semana en la RDC. El ensayo evaluará si dos antivirales —MBP134 y remdesivir— pueden ayudar a reducir la mortalidad en pacientes con enfermedad por virus Bundibugyo, ya sea por separado o en combinación.

Vale recordar que el pasado 16 de mayo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el brote de ébola que se ha registrado en Uganda y en la República Democrática del Congo como una “emergencia de salud pública de importancia internacional”.

Como señalan en un artículo publicado en Oxford University Press, Annelies Wilder-Smith y Sarah Osman, una “emergencia de salud pública de importancia internacional” es un evento extraordinario que constituye un riesgo para la salud pública de otros Estados debido a la propagación internacional de una enfermedad y que potencialmente requiere una respuesta internacional coordinada”.

Se declara cuando, añaden, “surge una situación que es grave, repentina, inusual o inesperada, que tiene implicaciones para la salud pública más allá de la frontera nacional del Estado afectado y puede requerir una acción internacional inmediata”.

Cuando la OMS la declara, los Estados tienen el deber legal de responder con prontitud.

¿Qué virus causan el ébola?

Según los CDC de Estados Unidos, el ébola es una enfermedad causada por un grupo de virus conocidos como ortoebolavirus, que fueron descubiertos en 1976 en la República Democrática del Congo y se encuentran, principalmente, en el África subsahariana.

Hay cuatro tipos de virus que causan la enfermedad en los seres humanos:

El virus del Ébola (especie Orthoebolavirus zairense ), que causa la enfermedad del virus del Ébola.

El virus Sudán (especie Orthoebolavirus sudanense ), que causa la enfermedad del virus Sudán.

El virus del bosque de Taï (especie Orthoebolavirus taiense ), que causa la enfermedad por el virus del bosque de Taï.

El virus Bundibugyo (especie O rthoebolavirus bundibugyoense ) causa la enfermedad por virus Bundibugyo, que es el que tiene con los pelos de punta al personal de salud en Uganda y la República Democrática del Congo.

Además, señalan los CDC, se han identificado otro par de virus que no han causado, hasta el momento, enfermedad en personas:

El virus Reston (especie Orthoebolavirus restonense ), que ha causado enfermedades en primates no humanos, como los macacos.

El virus Bombali (especie Orthoebolavirus bombaliense ) fue identificado más recientemente en murciélagos.

¿Cómo se propaga el ébola y cuánto dura la enfermedad?

El ébola suele contagiarse por medio de los fluidos corporales de una persona infectada, ya sea enferma o fallecida.

Por eso, las autoridades recomiendan evitar cualquier contacto con sangre, orina, heces, saliva, sudor, vómito, leche materna, líquido amniótico, semen y fluidos vaginales de personas enfermas. También con la ropa o las sábanas que hayan podido estar en contacto con el paciente.

Algunas personas también pueden contraer la enfermedad por contacto con un animal infectado, como un murciélago o un primate no humano, que suelen ser los reservorios de los virus.

¿Qué síntomas presenta alguien con ébola?

De acuerdo con la página de los CDC, una persona puede “empezar a sentirse mal entre 2 y 21 días después del contacto con un ortoebolavirus. Sin embargo, en promedio, los síntomas comienzan entre 8 y 10 días después de la exposición.

Primero, los pacientes suelen presentar “síntomas secos” como fiebre, dolores y molestias en músculos y articulaciones, dolor de cabeza intenso, debilidad y fatiga.

Pero, tras cuatro o cinco días, la enfermedad suele empeorar y puede causar pérdida de apetito, sangrado, náuseas, dolor abdominal y diarrea y vómito. También puede haber erupción cutánea y convulsiones.

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