Fundación San José de Buga suspenderá servicios a afiliados de dos EPS, ¿a qué se debe?

(Imagen de referencia) Este anunció se suma al realizado a principios de semana por el Hospital Universitario del Valle. Foto: LUIS ANGEL

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En la mañana de este viernes, 31 de julio, la Fundación San José de Buga anunció que suspenderá, a partir del próximo 1°. de agosto, la prestación de servicios a los afiliados de Emssanar EPS y Asmet Salud.

Según precisó la fundación a través de un comunicado, esta decisión se tomó debido a la falta de pago por parte de estas dos EPS en los últimos meses.

En contexto: Hospital Universitario del Valle suspendió temporalmente servicios a la EPS Emssanar.

“Los saldos pendientes correspondientes a los servicios prestados durante un largo período, cuyo incumplimiento de pagos se agudizó en los meses de junio y julio con Emssanar EPS y Asmet Salud, han asfixiado nuestro flujo de caja, llevándonos al límite de capacidad para sostener el talento humano, los medicamentos y la operación asistencial y administrativa”, indicó la fundación, a través de un comunicado.

La institución enfatizó que el “incumplimiento reiterado de pagos” está comprometiendo su sostenibilidad financiera. Por esta razón, hizo un llamado a las autoridades locales y nacionales para hacer efectivos estos pagos.

“Hacemos un llamado vehemente, urgente y esperanzador a autoridades locales y departamentales, gremios, líderes sociales y a toda la comunidad para arropar a esta institución que durante más de 130 años ha cuidado de nuestra gente, y para exigir conjuntamente a estas EPS el desembolso inmediato de los recursos adeudados”, se lee en el comunicado.

Por el momento, ni las EPS ni la Superintendencia Nacional de Salud se han pronunciado sobre estos hechos.

HUV también suspendió servicios a Emssanar EPS

El anuncio de la Fundación San José de Buga se suma a otro relacionado por el Hospital Universitario de Valle (HUV), el cual también suspendió temporalmente los servicios a Emssanar EPS.

La decisión fue dada a conocer por el gerente del HUV, Irne Torres Castro, quien, en una rueda de prensa dada este 29 de julio, señaló que durante el mes de julio el hospital no recibió giros por parte de las EPS Emssanar, Coosalud y Asmet Salud.

“Nos hemos enterado de que les están haciendo pagos a entidades privadas con carteras muy inferiores a la del Hospital Universitario del Valle, mientras a nosotros, con una deuda superior a los COP 200.000 millones, no nos realizan los giros correspondientes. Esta situación afecta directamente la prestación de los servicios y el trabajo de nuestros colaboradores”, sostuvo Torres.

Según precisó el HUV, la suspensión para Emssanar aplicará a los servicios ambulatorios, servicios quirúrgicos y procedimientos programados, mientras que la atención por el servicio de urgencias continuará prestándose.

El gerente del HUV aseguró que esta situación le genera inquietudes sobre la forma en que se están priorizando los recursos de las EPS, y solicitó a la Superintendencia Nacional de Salud y a los órganos de control esclarecer estos hechos.

“Puede haber presiones y situaciones irregulares. Incluso podría existir corrupción. Lo que pedimos es que los entes de control investiguen y determinen si se están presentando actuaciones contrarias a la ley. El Hospital Universitario del Valle no aceptará ningún tipo de exigencia o dádiva para recibir recursos que legítimamente le corresponden por los servicios ya prestados”, manifestó Torres.

Por su parte, desde la gerencia también se informó que están evaluando adoptar medidas similares a Coosalud y Asmet Salud debido a la falta de pagos. De acuerdo con cifras del HUV, estas dos EPS concentran cerca del 70 % de los pacientes atendidos por el hospital, lo que representa aproximadamente 20.000 usuarios que requieren atención permanente en la institución.

“Detrás de esta situación hay pacientes, familias, trabajadores, especialistas y profesionales de la salud. No podemos permitir que intereses particulares pongan en riesgo la atención de los vallecaucanos ni la estabilidad de una institución que ha respaldado durante años la red pública de salud”, afirmó el gerente del HUV.

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