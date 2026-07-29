Hospital Universitario del Valle suspendió temporalmente servicios a la EPS Emssanar

Según precisó el HUV, la suspensión para Emssanar aplicará a los servicios ambulatorios, servicios quirúrgicos y procedimientos programados.

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El Hospital Universitario del Valle (HUV) anunció la suspensión temporal de servicios a la EPS Emssanar por la falta de pagos en los últimos meses y aseguró que esta situación se da en medio de presuntas irregularidades en la priorización de giros por parte de las Entidades Promotoras de Salud intervenidas por el Gobierno Nacional.

La decisión fue dada a conocer por el gerente del HUV, Irne Torres Castro, quien, en una rueda de prensa, señaló que durante el mes de julio el hospital no recibió giros por parte de las EPS Emssanar, Coosalud y Asmet Salud.

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“Nos hemos enterado de que les están haciendo pagos a entidades privadas con carteras muy inferiores a la del Hospital Universitario del Valle, mientras a nosotros, con una deuda superior a los COP 200.000 millones, no nos realizan los giros correspondientes. Esta situación afecta directamente la prestación de los servicios y el trabajo de nuestros colaboradores”, sostuvo Torres.

Según precisó el HUV, la suspensión para Emssanar aplicará a los servicios ambulatorios, servicios quirúrgicos y procedimientos programados, mientras que la atención por el servicio de urgencias continuará prestándose.

El gerente del HUV aseguró que esta situación le genera inquietudes sobre la forma en que se están priorizando los recursos de las EPS, y solicitó a la Superintendencia Nacional de Salud y a los órganos de control esclarecer estos hechos.

“Puede haber presiones y situaciones irregulares. Incluso podría existir corrupción. Lo que pedimos es que los entes de control investiguen y determinen si se están presentando actuaciones contrarias a la ley. El Hospital Universitario del Valle no aceptará ningún tipo de exigencia o dádiva para recibir recursos que legítimamente le corresponden por los servicios ya prestados”, manifestó Torres.

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Por su parte, desde la gerencia también se informó que están evaluando adoptar medidas similares a Coosalud y Asmet Salud debido a la falta de pagos. De acuerdo con cifras del HUV, estas dos EPS concentran cerca del 70 % de los pacientes atendidos por el hospital, lo que representa aproximadamente 20.000 usuarios que requieren atención permanente en la institución.

“Detrás de esta situación hay pacientes, familias, trabajadores, especialistas y profesionales de la salud. No podemos permitir que intereses particulares pongan en riesgo la atención de los vallecaucanos ni la estabilidad de una institución que ha respaldado durante años la red pública de salud”, afirmó el gerente del HUV.

Por el momento, ni Emssanar ni la Supersalud se han pronunciado sobre los señalamientos del gerente del HUV.

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