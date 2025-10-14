Giovanny Rubiano saldría de la Supersalud

“Se deben mantener pagos regulares a prestadores de servicios de salud de la red pública y privada y estabilizar los giros mensuales”, dijo Rubiano. Foto: Supersalud

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El actual superintendente nacional de salud, Giovanny Rubiano García, dejaría su cargo en las próximas horas. Así lo confirmaron a El Espectador fuentes internas de la entidad. Hasta el momento, no se conocen las razones oficiales de su salida. Hacia el medio día, la Supersalud confirmó que, según su versión, Rubiano presentó su renuncia, si bien otras fuentes sugieren que la petición de su salida habría surgido en Presidencia.

Rubiano estaba citado este martes a un debate de control político en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, convocado por el congresista Andrés Forero, pero no asistió, argumentando una cita médica. Los rumores sobre su posible retiro circulaban desde hace varios días. (Puede ver: Gobierno publica política para la endometriosis)

Cabe recordar que Giovanny Rubiano García asumió como superintendente nacional de salud el 6 de noviembre de 2024, en reemplazo de Luis Carlos Leal. Hasta entonces, se había desempeñado como director del Instituto Nacional de Salud (INS), cargo que ocupó desde noviembre de 2022. Nacido en Bogotá, Rubiano es médico cirujano. Cuenta además con especializaciones en Salud Familiar, Gerencia de Salud Pública y Auditoría en Servicios de Salud, además de una maestría en Administración de Servicios de Salud.

En el momento de su posesión como Supersalud, el presidente Gustavo Petro destacó la necesidad de fortalecer la vigilancia sobre estas entidades, indicando que, en su opinión, muchas de ellas han priorizado “los intereses comerciales por encima del derecho a la salud de los colombianos”. Durante la administración de Rubiano, el Gobierno perdió en la Corte Constitucional el caso sobre la legalidad de la intervención a Sanitas, se ordenó la medida sobre Coosalud y se renovaron las medidas de entidades como Nueva EPS y Capresoca. Al final de su gestión, la Supersalud mantiene intervenidas a 6 EPS con millones de afiliados.

Además, fue durante la administración de Rubiano que la Supersalud buscó liderar procesos como el de la negociación conjunta de las EPS de tecnologías y medicamentos, algo que hoy está en una etapa inicial para fármacos de alto costo. Se ordenaron una serie de auditorías financieras internas, que solo comenzaron, al menos que se conozca públicamente, en Coosalud. Ni la Presidencia ni el Ministerio de Salud se han pronunciado sobre esto.

👩‍⚕️📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador.⚕️🩺