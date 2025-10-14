Gobierno publica política para prevenir, diagnosticar y tratar la endometriosis

La endometriosis es una enfermedad crónica y sin cura que afecta a una de cada 10 mujeres en el mundo. En el país podría haber hasta cinco millones de mujeres con esta enfermedad. Foto: Éder Rodríguez

A través de una resolución publicada a inicios de este mes, el Ministerio de Salud adoptó la Política Pública para la prevención, diagnóstico temprano y tratamiento integral de la endometriosis (2025 - 2034).

De acuerdo con la cartera, la implementación de esta política se desarrollará en cumplimiento de la Ley 2338 de 2023, sancionada por el presidente Gustavo Petro en octubre de 2023.

“La iniciativa, formalizada mediante la Resolución 2068 de 2025, establece un marco de acción que busca transformar la manera en que el sistema de salud colombiano aborda la endometriosis”, agregó el ministerio en un comunicado este martes 14 de octubre.

Como contamos en este artículo hace un par de años, la endometriosis es una enfermedad crónica y sin cura que afecta a una de cada 10 mujeres en el mundo.

En Colombia no existe un registro del número de mujeres con endometriosis. Sin embargo, cifras de la Asociación Colombiana de Endometriosis e Infertilidad (Asocoen) estiman que hay 3.5 millones de diagnosticadas y hasta cinco millones podrían estar sufriendo síntomas.

Justamente, uno de los ejes claves de la política está relacionado con la creación de un Registro de Pacientes con Endometriosis. Esta será una “herramienta estratégica para dimensionar el impacto de esta condición en el país y orientar las políticas públicas, la investigación y el seguimiento de los tratamientos relacionados con esta enfermedad”.

Otro de los puntos clave de la política, tiene que ver con los lineamientos para que se reconozcan incapacidades laborales temporales o permanentes asociadas a la enfermedad. “Esto representa un avance importante en el reconocimiento del impacto físico, emocional y social que implica vivir con endometriosis”, agregó el Minsalud.

La política, que cuenta con seis capítulos, también especifica las intervenciones, tanto colectivas e individuales, como las dirigidas a las poblaciones vulnerables, así como las rutas de atención para que las mujeres puedan ser diagnosticadas y atendidas.

En términos generales, la política busca la detección temprana de la enfermedad, el acceso a tratamientos adecuados, así como la protección laboral de las mujeres y personas menstruantes afectadas.

La endometriosis, reconoce el documento, “pese a ser una enfermedad crónica e incapacitante, ha sido desatendida por diferentes factores como la dificultad para diferenciar la menstruación normal de la patológica, las deficiencias en la educación a las personas sobre el autocuidado, el estigma menstrual y la normalización del dolor menstrual”.

En ese sentido, el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, aseguró que “con esta política, el Gobierno Nacional rompe el ciclo de invisibilidad y abandono que ha marcado la atención de la endometriosis en Colombia”.

