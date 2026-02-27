Colombia estudia 4 casos sospechosos de sarampión con antecedentes de viaje

Resume e infórmame rápido

El Ministerio de Salud, liderado por Guillermo Alfonso Jaramillo, dio a conocer que cuatro casos sospechosos de sarampión, todos en personas con antecedente de viaje internacional, están bajo estudio esta semana en Colombia. Uno de ellos ya fue descartado por laboratorio y los otros tres continúan en análisis.

El anuncio llega en un momento en que el sarampión vuelve a ganar terreno en el mundo y en la región. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2025 se confirmaron 247.623 casos en 179 países. En las Américas se reportaron 14.891, una cifra 32 veces mayor que la de 2024. En un contexto con grandes eventos globales en el calendario, como el Mundial de Fútbol, médicos y epidemiólogos ya habían advertido el riesgo de reintroducción de la enfermedad al país.

De acuerdo con el Ministerio, este escenario obliga a tomar medidas para proteger los logros alcanzados en la eliminación de la enfermedad. El Minsalud expidió la Circular 004 de 2026 con lineamientos nacionales para reforzar la vacunación, intensificar la vigilancia epidemiológica y prevenir la importación de casos al país. El país mantiene disponibilidad gratuita de la vacuna triple viral (sarampión, rubéola y paperas) y de la vacuna bivalente SR en más de 3.000 puntos de vacunación.

La circular también fortalece la vigilancia epidemiológica y la capacidad de respuesta del sistema de salud. Entre las medidas se incluye el refuerzo de controles en aeropuertos, puertos y pasos terrestres para identificar personas con síntomas compatibles con sarampión (fiebre y erupción cutánea), con el fin de diagnosticar oportunamente y garantizar el aislamiento de casos sospechosos.

Asimismo, se activaron rutas de atención en instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) para priorizar a pacientes con fiebre y rash en urgencias y consulta externa, quienes deberán informar si han viajado en los últimos 21 días. También se implementarán protocolos estrictos para prevenir el contagio intrahospitalario y evitar la transmisión del virus dentro de las instituciones. El Ministerio de Salud reiteró el llamado a padres, cuidadores, viajeros y personal de salud a verificar y completar sus esquemas de vacunación y consultar oportunamente ante síntomas compatibles con sarampión. Mantener coberturas altas, subrayó la entidad, es clave para proteger la salud colectiva y preservar el estatus sanitario del país.

¿Quiénes se deben vacunar?

Como respondíamos en esta nota hace unos días, y en este contexto de emergencia internacional, es importante que todas las personas revisen su carné de vacunación y verifiquen si cuentan con las dosis requeridas contra el sarampión. Si el esquema está incompleto o no hay certeza sobre su antecedente vacunal, la recomendación es acudir a un punto de vacunación para recibir la dosis correspondiente.

Las recomendaciones oficiales son:

- Niños y niñas entre 6 y 11 meses: deben recibir una “dosis cero” si viajan a países sede o viven en municipios priorizados, y completar el esquema a los 12 y 18 meses.

- Niños y niñas de 1 a 10 años: deben contar con dos dosis de triple viral.

-Población de 6 a 16 años: debe recibir una dosis adicional de SR si no participó en la campaña 2020–2021.

-Viajeros de 11 a 59 años sin antecedente vacunal verificable: una dosis al menos 15 días antes del viaje.

-Talento humano en salud: las IPS deben verificar esquemas y aplicar dosis adicionales cuando sea necesario.

-Contactos de casos sospechosos menores de 60 años o con antecedente incierto.

-Personas vinculadas a turismo, hotelería y transporte internacional.

La vacuna contra el sarampión es segura y eficaz. La Organización Mundial de la Salud estima que, en los últimos 50 años, la vacunación ha salvado 94 millones de vidas, la mayoría de ellas de niños. Además, es una de las intervenciones más costo-efectivas en salud pública: inmunizar a un niño cuesta menos de un dólar.

No tiene relación con el autismo (una hipótesis que fue descartada hace más de dos décadas y cuyo estudio original fue retirado por fraude) ni con alteraciones del desarrollo. Como cualquier vacuna, puede causar efectos leves y transitorios, como fiebre o enrojecimiento en el sitio de aplicación, pero los eventos adversos graves son extremadamente raros, indican los organismos de salud como la OPS. Frente a una enfermedad altamente contagiosa y potencialmente grave, la evidencia respalda la vacunación como la mejor forma de protección individual y colectiva.

