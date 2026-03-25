Gobierno se juega la última carta de la reforma a la salud, en medio de la crisis del sector

Debate realizado en el Congreso de la República - Cámara de Representantes Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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En el Congreso, el Gobierno se jugará su última carta para intentar revivir el proyecto de reforma a la salud, en medio de las advertencias del presidente Gustavo Petro de que la liquidación de las EPS intervenidas sigue sobre la mesa.

Pero, ¿por qué se habla de una “última carta”? Tras el hundimiento del proyecto en diciembre de 2025 en la Comisión Séptima del Senado, congresistas afines al Gobierno presentaron un recurso de apelación. Este mecanismo busca que la decisión de archivo no sea definitiva y que el proyecto pueda ser reconsiderado por la plenaria del Senado. En la práctica, la apelación permite que el pleno de la corporación revise lo ocurrido en la comisión y decida si el proyecto debe continuar su trámite legislativo o si, por el contrario, se confirma su archivo.

Si la plenaria aprueba la apelación, la iniciativa podría reactivarse. Hay que recordar que esto fue, de hecho, lo que ocurrió con la reforma laboral, que primero fue rechaza por la misma Comisión Séptima, y después revivida en la plenaria. La lógica es sencilla: trasladar el debate desde una comisión donde el Gobierno no tiene mayorías hacia la plenaria, donde el mapa político puede ser distinto.

En el caso de la reforma a la salud, esa apelación está próxima a discutirse. El Senado ya aprobó la comisión accidental que estudiará el caso. Mauricio Giraldo, del partido Conservador, es uno de los senadores coordinadores de ese espacio. “Haremos una mesa de trabajo para mirar muy bien cuáles son los puntos a trabajar, si la apelación es procedente o no, si hay puntos que pueden avanzarse o no, y haremos un trabajo muy consciente pensando en el país”, dijo. Posteriormente, los senadores que conforman la comisión se reunirán y desarrollarán un informe.

Ese informe debe ser presentado a la plenaria del Senado, que será quien decida. Además de Giraldo, están Julio Elías Chagüi (Partido de la U) de la comisión primera, Óscar Mauricio Giraldo (Partido Conservador) en la segunda, Jairo Alberto Castellanos (ASI) quien encabeza la tercera, Enrique Cabrales (Centro Democrático) en la cuarta, Edgar Díaz (Cambio Radical) como cabeza de la quinta y Álex Flórez (Pacto Histórico) que estará como parte de la comisión sexta.

En medio de la crisis

Este nuevo intento para el proyecto del Gobierno llega en un momento convulso para el sistema. Las declaraciones del presidente Petro el pasado 16 de marzo, en las que pidió al ministro Guillermo Alfonso Jaramillo iniciar con la liquidación de “las EPS que están quebradas”, generaron un amplio revuelo. Según el mandatario, ante el fracaso de la reforma en el Congreso, “no quedaron alternativas”. Todas las EPS están quebradas, insistió: “intervenidas o no intervenidas”.

El anuncio encendió las alertas entre expertos y actores del sector, que advierten que una decisión de este calibre no puede adoptarse de forma inmediata ni sin una planeación rigurosa. Como nos explicó la exviceministra de Salud Diana Cárdenas, liquidar una EPS implica organizar el traslado de miles o incluso millones de pacientes, garantizando la continuidad de sus tratamientos y la asignación a otras entidades, un proceso que ya ha demostrado ser complejo en experiencias previas.

También hay dudas sobre la viabilidad financiera de una medida de este tipo. Algunos cálculos apuntan a que millones de usuarios de EPS intervenidas tendrían que ser trasladados, principalmente a Nueva EPS, una entidad que ya enfrenta una alta carga operativa y deudas significativas, como hemos contado en el pasado.

Desde el sector hospitalario, las preocupaciones son similares. La experiencia en Colombia muestra que los procesos de liquidación suelen dejar deudas millonarias a clínicas y hospitales, lo que agrava la crisis de flujo de recursos. “La liquidación nunca tiene un buen desenlace”, advirtió Juan Carlos Giraldo, director de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, al señalar que estas decisiones suelen traducirse en pérdidas para las instituciones prestadoras.

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