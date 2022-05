Hombres infértiles pueden tener el doble de posibilidad de sufrir cáncer de mama

Fotografía de referencia de mamografía realizada en una mujer. Foto: OSCAR PEREZ

Desde hace algún tiempo algunos investigadores han señalado que el cáncer de mama en hombres – que además es mucho menos común que en mujeres – podría tener alguna relación con la infertilidad. Pero un estudio publicado en Breast Cancer Research, en el que siguió a 1.998 hombres que fueron diagnosticados con esta enfermedad en Inglaterra y Gales, durante 12 años, ahora da datos más concretos: los hombres infértiles pueden tener el doble de posibilidad de desarrollar cáncer de mama. (Le puede interesar: El ‘Google Maps’ de las células ha mapeado un millón de células en 33 órganos)

A cada uno de estos hombres se les formularon tres preguntas: si tenían hijos biológicos, si ellos o sus parejas alguna vez tuvieron dificultades para tener hijos o si habían visitado una clínica de fertilidad. Además, los investigadores compararon estos datos con los de 1.597 hombres que no tienen ninguna historia clínica asociada al cáncer de mama. Tras cruzar la información, los investigadores, liderados por expertos del Instituto de Investigación de Cáncer en Londres (Reino Unido), llegaron a esa conclusión.

Sin embargo, señalan, aún no es clara la razón biológica por la cual los hombres infértiles tendrían más riesgo de ser diagnosticados con cáncer de mama. “Descubrir un vínculo entre la infertilidad y el cáncer de mama masculino es un paso para que entendamos el cáncer de mama masculino y podamos encontrar más formas de diagnosticar y tratar a los hombres -y posiblemente a las mujeres- con esta devastadora enfermedad”, señaló al periódico The Guardian el doctor Simon Vincent, líder del estudio. (Lea también: Una de cada tres embarazadas con covid-19 que debió acceder a una UCI no lo logró)

Según un estudio publicado en la Revista Colombiana de Cancerología en el 2014 – titulado Cáncer de mama en hombres. ¿Es una entidad diferente al cáncer de mama en la mujer? Revisión de la literatura – en Colombia la incidencia estimada anual de cáncer de mama en hombres es de 0.1 casos por 100.000 y su edad del diagnóstico suele ser entre los 60 a 70 años, que es superior a la edad media de presentación en mujeres.

