Hospital Departamental de Nariño ya no atenderá más a pacientes de la EPS EMSSANAR Foto: pixnio

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El Hospital Universitario Departamental de Nariño, por medio de un comunicado, anunció que desde el pasado 1° de abril terminó la relación contractual con la EPS EMSSANAR, que en la actualidad cuenta con 1.9 millones de afiliados en los departamentos de Valle, Nariño, Putumayo y Cauca.

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De acuerdo con la entidad, por ahora únicamente brindará atención exclusiva a aquellos pacientes que ingresen a los servicios de urgencias, priorizando a los que estén clasificados como Triage I, II y III.

Es decir, los pacientes que tengan programadas consultas externas, procedimientos y otras atenciones no urgentes no serán atendidos en la institución hasta que no se reestablezcan los contratos con la EPS, que está intervenida administrativamente por la Superintendencia Nacional de Salud desde julio de 2022.

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Por esta razón, el hospital le hizo un llamado a los usuarios de EMSSANAR para que consulten con la EPS los puntos de atención habilitados para que le den continuidad a sus tratamientos y puedan acceder a otros servicios de salud.

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