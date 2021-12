Hospital en Israel inicia prueba de aplicación de cuarta dosis contra el covid-19

La idea del Ministerio de Salud es promover la vacunación entre los más jóvenes. AFP Foto: Agencia AFP

La veloz expansión de la variante ómicron por el sur de África, Europa y Norteamérica, ha llevado a que distintos gobiernos impongan nuevas restricciones y medidas para contener el avance de esta. Desde el cierre de fronteras (una decisión criticada por expertos y por la OMS), pasando por la imposición de cuarentenas, hasta la nueva propuesta que surgió en Israel: aplicar una segunda dosis de refuerzo.

La medida fue anunciada por Naftali Bennet, primer ministro de Israel, el 21 de diciembre. Según Bennet, las personas mayores de 60 años, los trabajadores de salud y aquellas con inmunodeficiencia, recibirían una cuarta dosis de las vacunas contra el covid-19 para protegerlas de una posible infección con la nueva variante. (También puede leer: Israel aplaza decisión de aplicar cuarta dosis de vacuna contra covid-19)

Sin embargo, Nachman Ash, ministro de Salud de este país, no respaldó la propuesta que fue presentada por un panel de expertos y anunciada por el primer ministro. La posición de Ash se basaba en que aún es muy pronto para conocer el comportamiento de ómicron y que, según los datos preliminares, esta podría causar una enfermedad más leve que delta, como contó The Times of Israel.

Al margen de la postergación de la medida, el Centro Médico Sheba, ubicado en la ciudad de Ramat Gan, inició este lunes una prueba piloto con 150 voluntarios del equipo de salud del hospital quienes recibirán una cuarta dosis de la vacuna de Pfizer/BioNtech. Gal Rotem Golan, portavoz del Ministerio de Sanidad israelí, le dijo a la agencia AFP que el ensayo contaba con el aval de esta cartera. (Le puede interesar: Chile dice que también aplicará cuarta dosis contra covid-19)

Mientras tanto, Gili Regev-Yochay, director de la Unidad de Epidemiología de Enfermedades Infecciosas de Sheba, comentó que el objetivo del estudio es evaluar un posible aumento de anticuerpos con la cuarta dosis, así como la existencia de efectos adversos y si reduce o no el riesgo de infección.

Por su parte, el presidente del panel nacional de expertos sobre covid-19, Ran Balicer, celebró el ensayo adelantado en el centro médico y resaltó para AFP que “Israel es el primer país que cuenta una gran cohorte nacional de personas vacunadas con una tercera dosis con una inmunidad sustancial decreciente”, ya que, según las cifras más recientes, de los 9,3 millones de ciudadanos del país, cerca de 4,2 han recibido la tercera dosis de la vacuna. (Puede leer: Yo estuve en el peor pico del covid-19 en Colombia)