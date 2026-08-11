Hospitales del Valle enfrentan daños tras el terremoto: estos son los casos más graves

AME8186. CALI (COLOMBIA), 11/08/2026.- Fotografía que muestra un edificio destruido del Hospital Universitario del Valle del Cauca este martes, en Cali (Colombia). Colombia concentró sus esfuerzos en la búsqueda de supervivientes, la atención a los damnificados y la evaluación de los daños tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el lunes varias regiones del país y que ha causado hasta el momento centenares de muertos y miles de viviendas afectadas. EFE/ Ernesto Guzmán Jr Foto: EFE - ERNESTO GUZMÁN JR

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La Asociación de Hospitales y Empresas Sociales del Estado del Valle del Cauca (Asohosval) entregó un reporte sobre el estado de la red hospitalaria del departamento tras el sismo de magnitud 7,4 registrado el lunes 10 de agosto, con epicentro en San José del Palmar, Chocó. De acuerdo con la asociación, la red pública activó de inmediato sus planes de contingencia y emergencia y se mantiene un seguimiento permanente a cada institución para brindar el acompañamiento y apoyo que se requiera.

Asohosval aseguró que la red hospitalaria del Valle está activa y respondiendo a la emergencia. Sin embargo, varios hospitales presentan afectaciones de diferente magnitud.

Entre los casos más graves reportados por la asociación gremial está, por ejemplo, el Hospital San Rafael de El Águila, que presenta afectaciones de gran magnitud en su infraestructura y ya activó sus protocolos de atención. En Argelia, la infraestructura del Hospital Local colapsó y el centro se encuentra fuera de servicio. En Roldanillo, el Hospital Departamental San Antonio presenta daños estructurales de gran consideración. Varias de sus áreas están inhabilitadas, mientras que los servicios de urgencias y quirófanos permanecen disponibles bajo verificación de seguridad. Por su parte, el Hospital Departamental San Rafael de Zarzal reporta daños severos en su infraestructura física.

Otro de los hospitales con afectaciones importantes es el Hospital Universitario del Valle Evaristo García (HUV), en Cali, que presenta un colapso estructural parcial de su infraestructura como consecuencia del sismo. Las áreas de Pediatría, Neonatología y Medicina Interna fueron las que resultaron totalmente comprometidas, mientras que las fachadas exteriores y elementos estructurales también presentan daños. Ante esta situación fue declarada la Alerta Roja Hospitalaria, aunque el servicio de urgencias continúa operando con planes de contingencia activos para garantizar la atención.

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El Hospital Henry Valencia Orozco, en Versalles, reporta grietas y afectaciones en los servicios públicos. Mientras tanto, el Hospital José Rufino Vivas, de Dagua, y el Hospital Santa Margarita, de La Cumbre, presentan afectaciones que están siendo evaluadas.

Asohosval también reportó varios hospitales que continúan operativos pese a daños menores. Se trata de los hospitales Raúl Orejuela Bueno, de Palmira; San José, de Andalucía; San Vicente, de Bugalagrande; Benjamín Barney Gasca, de Florida; Rubén Cruz Vélez, de Tuluá; Fundación San José, de Buga; San José, de Restrepo; San Roque, de La Unión; Buena Esperanza, de Yumbo; Rosario Pumarejo de López, de Ginebra; y El Cairo. Según el reporte, estas instituciones presentan daños menores o se encuentran operando con normalidad, activando protocolos preventivos y garantizando la atención en urgencias.

La asociación señaló que este reporte se mantiene en actualización permanente a partir de la información que suministran los hospitales asociados. Asohosval aseguró que los centros con mayores afectaciones cuentan con el respaldo del resto de la red hospitalaria del departamento y destacó el trabajo del personal de salud durante la emergencia.

Finalmente, la asociación pidió a la ciudadanía mantener la calma e informarse únicamente a través de los canales oficiales de cada hospital y de las entidades territoriales.

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