Ingresos de Pfizer se disparan en 2022: ha facturado US $25.700 millones

El acuerdo permite que otras empresas puedan producir el medicamento de Pfizer. Foto: DON EMMERT

El laboratorio estadounidense Pfizer facturó US $25.700 millones en el primer trimestre de 2022, un incremento de 77% con respecto al mismo período del año pasado, en gran parte gracias a las ventas de su vacuna para el covid-19. (Lea Así fue cómo un virus salvó a hombre de bacteria resistente a todos los antibióticos)

La firma también mantuvo la previsión de ventas de su pastilla contra el covid-19, Paxlovid, por US $22.000 millones en el año. Ese antiviral había sido recomendado por a Organización Mundial de la Salud (OMS) para pacientes con formas menos graves de covid-19 y “con mayor riesgo de hospitalización”. (Lea Sustancias psicoactivas en Colombia: un análisis de 2.800 muestras revela qué se consume)

Sin embargo, Pfizer revisó a la baja su estimación de utilidad anual, principalmente debido a un cambio en las normas contables.

La SEC, regulador del mercado de valores estadounidense, exige a los grupos farmacéuticos que incluyan ciertos gastos, en particular de investigación y desarrollo, en sus proyecciones financieras.

Pfizer espera que las ganancias anuales por acción oscilen entre US $6,25 y US $6,45, por debajo del rango anterior de US $6,35 a US $6,55. En cambio, la previsión de facturación anual se mantiene entre los US $98.000 y US $102.000 millones.

La vacuna de Cominarty contra el covid-19 debería representar ventas por 32.000 millones de dólares.

Entre enero y marzo, el beneficio neto del grupo alcanzó US $7.900 millones. Excluyendo elementos excepcionales, la ganancia por acción fue de US $1,62, por encima de las previsiones del mercado.

“Seguimos brindando Cominarty al mundo, una herramienta crucial para ayudar a los pacientes y las sociedades a evitar los peores efectos de la pandemia de covid-19″, dijo el director ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla, en un comunicado.

“Estamos en camino de cumplir con nuestro compromiso de entregar al menos 2.000 millones de dosis a países de ingresos bajos y medianos entre 2021 y 2022, incluidos al menos 1.000 millones este año”, agregó.

