En vivo: empezó el debate de la reforma a la salud. Así avanza la discusión

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, que se encuentra en la Comisión Séptima. Foto: El Espectador - José Vargas

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Como estaba programado, este martes, 30 de septiembre, inició, en horas de la mañana, el debate de la reforma a la salud en la Comisión Séptima del Senado, luego de que se aplazara la semana pasada.

Justo en esa comisión fue donde se cayó la reforma propuesta por el gobierno hace un año, pero en esta ocasión la situación es muy diferente, pues hay tres ponencias: dos positivas y una de archivo, suscrita por los senadores Alirio Barrera y Honorio Enríquez, del Centro Democrático.

Frente a las otras dos, una condensa la propuesta que respalda gobierno de Gustavo Petro y su ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y fue aprobada en la Cámara de Representantes.

La otra fue presentada hace una semana por la senadora Norma Hurtado (La U) y cuenta con el respaldo de Lorena Ríos Cuéllar y Ana Paola Agudelo García. Entre otras cosas, esa “ponencia alternativa” plantea un modelo en el que el riesgo financiero estaría en manos del Estado, mientras que el riesgo en salud sería administrado por las Gestoras de Salud y Vida, figura que reemplazaría a las actuales EPS.

Bajo este esquema, la prestación de servicios se mantendría con participación de actores públicos, privados y mixtos. En este artículo puede encontrar más detalles sobre ese documento.

Así va, por el momento, el debate de este martes, que inició con la discusión de la ponencia de archivo:

Una vez terminó la intervención de los invitados del senador Alirio Barrera, del Centro Democrático, tomó la palabra Martha Peralta, coordinadora ponente de la reforma a la salud propuesta por el gobierno nacional. La senadora del Pacto Histórico mencionó que la ponencia de archivo expuesta por Barrera está basada en “suposiciones injustificadas, en mentiras y falacias para generar miedo”.

Peralta afirmó que la propuesta del gobierno nacional sí cuenta con un estudio técnico y científico “presentado por la Organización Mundial de la Salud y basado en la Organización Panamericana de la Salud”.

La senadora, además, resaltó que en la reforma propuesta hay cabida para el sector privado, y aclaró que “es imposible estatizar el sistema de salud”, pues “solo el 9 % de las IPS son públicas”.

Uno de los invitados durante la sesión fue Juan Pablo Rueda Sánchez, presidente de EPS Sanitas, quien dio a conocer algunos detalles preliminares de la auditoría forense, encargada de manera privada por el EPS, para conocer lo que sucedió durante la intervención de la Superintendencia de Salud, que inició el 2 de abril de 2024, y que fue anulada por la Corte Constitucional hace unas semanas.

De acuerdo con Rueda, durante los 17 meses de la intervención, hubo un deterioro patrimonial equivalente a COP$1,7 billones, “que también es la pérdida acumulada”. El presidente explicó que por “la insuficiencia de la UPC, la EPS Sanitas venía dando resultados negativos, pero durante estos 17 meses eso se aceleró cuatro veces más”.

Además, mencionó que las glosas que se hacen regularmente a los prestadores de servicio se triplicaron. “Es decir, además de los no pagos, hay un elemento de glosa adicional que se acerca al billón de pesos”.

Los integrantes de la Comisión Séptima aceptaron decretar la sesión informal para poder escuchar a los invitados que llevó a la sesión el senador Alirio Barrera, del Centro Democrático.

Esperanza Arias, que representa a los usuarios de la EPS, fue la primera en tomar la palabra. Pidió al ministro de Salud y a los senadores pensar en los 50 millones de usuarios que tiene el sistema. “Me preocupa que dejen a los pacientes de alto costo por fuera. Todos los días recibo más 20 o 30 de usuarios (...) Nunca habíamos tenido una crisis como la que estamos viviendo”.

También habló Ramón Abel Castaño (consultor independiente) y Carlos Augusto Chacón (director del Instituto de Ciencia Política), quien señaló que la reforma que respalda el gobierno “estatiza el sistema de salud”.

El primer documento en ser discutido es la ponencia de archivo. Quien toma la palabra es el senador Alirio Barrera, del Centro Democrático. “Encontramos que es una réplica de la reforma hundida por esta corporación”, señaló, al tiempo que pidió no cambiar el sistema de salud.

También recordó que fue, justamente, en la Comisión Séptima donde se cayó la reforma a la salud del gobierno en 2024, y criticó el costo que tendrá la propuesta que respalda el gobierno de Gustavo Petro: “Nos presentan una reforma que vale COP $109 billones, pero el presupuesto es de COP $76 billones. ¿De dónde va a salir más dinero? ¿Otra reforma tributaria para legalizar la reforma a la salud?"

Barrera resaltó que hay una gran deuda con las IPS (clínicas y hospitales), que suma alrededor de COP $24 billones. A sus ojos, la reforma que respalda el gobierno agravaría ese hueco fiscal.

El senador del Centro Democrático pide que se declare sesión informal para poder escuchar a siete invitados.

Antes de entrar al recinto de la Comisión Séptima (donde se encuentra en este momento, junto con el director de la Adres) el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, criticó la ponencia alternativa que fue presentada la semana pasada. A su parecer, en él “están las manos de la Andi y de Acemi”, el gremio de las EPS del régimen contributivo.

“Seguimos insistiendo de la necesidad de tener una reforma que solucione dificultades que tiene el modelo, que es curativo”, dijo Jaramillo, al tiempo que añadió que la propuesta que el gobierno respalda, que es la que viene de la Cámara de Representantes fue discutida por varios actores del sistema de salud.

Antes de que arrancara el debate de la reforma, el Partido Conservador también se pronunció. Aseguró que sus miembros respaldarán el archivo de la reforma.

“El proyecto del Ejecutivo no solo agrava la difícil situación del sistema, sino que también implica un gasto desbordado del presupuesto en salud, sin contar con fuentes claras de financiación”, dijo Nadia Blel, presidenta del Partido Conservador.

Blel, en síntesis, reafirmó su postura de abril del 2024, cuando junto con otros siete senadores lideró el hundimiento de este mismo proyecto.

“El Partido Conservador reafirma su posición de no acompañar la reforma a la salud presentada por el Gobierno Nacional y anuncia su respaldo a la ponencia que pide su archivo. Luego de un estudio serio y minucioso del proyecto, concluimos que esta reforma agrava la situación actual del sistema de salud, implica un gasto desbordado del presupuesto y no cuenta con fuentes claras, precisas y duraderas de financiación”, trinó el Partido Conservador en horas de la mañana.

👩‍⚕️📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador.⚕️🩺