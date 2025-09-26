Intoxicaciones por metanol suman 89 casos en Colombia, pero sin alcohol adulterado

Esta cifra podría deberse a las medidas de cuarentena, que incentivan el acceso de más personas al uso y consumo de este alcohol. Foto: Archivo El Espectador

El Instituto Nacional de Salud (INS) confirmó que, a corte del 25 de septiembre, en el país se han registrado 89 casos de intoxicación por metanol, una sustancia altamente tóxica utilizada en productos como disolventes, limpiavidrios y anticongelantes.

La directora del INS, la toxicóloga Diana Pava, advirtió que el metanol puede llegar a ocasionar la muerte y detalló que la mayor concentración de casos se encuentra en Barranquilla, con 20 registros, de los cuales 17 corresponden al brote identificado esta semana. (Puede ver: ¿Cuánto vale afiliarse a la EPS como independiente?)

La funcionaria aclaró que, según la información recolectada hasta el momento con las autoridades territoriales, no se trata de una bebida alcohólica adulterada con metanol que esté en circulación comercial. En ese sentido, subrayó la importancia de distinguir entre licores adulterados con metanol y bebidas artesanales elaboradas con metanol, ya que los riesgos y contextos de consumo son distintos. Mientras los primeros representan un peligro masivo por su distribución clandestina y consumo inadvertido, las bebidas artesanales suelen consumirse en círculos más reducidos, y los riesgos dependen de cómo se preparan, lo que exige enfoques de prevención y control distintos para cada caso.

De acuerdo con los reportes del INS, el Valle del Cauca ocupa el segundo lugar en número de casos este año, con 13, y Bogotá el tercero, con 10. En comparación, en el mismo periodo de 2024 se habían notificado 110 casos a nivel nacional.

Pava recordó que desde 2023 no se registran intoxicaciones asociadas al consumo de bebidas alcohólicas adulteradas con metanol en el país. Además, señaló que el INS mantiene una vigilancia permanente sobre este tipo de eventos, la cual se intensifica durante diciembre, cuando suele aumentar el riesgo por la temporada de fiestas.

