Investigan a expresidente de EPS Emssanar por presunto uso indebido de recursos de la salud

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra José Homero Cadena Bacca, expresidente ejecutivo y representante legal de la EPS Emssanar, por un presunto uso indebido de recursos de la entidad para hacer un pago derivado de una sentencia judicial.

El órgano de control indicó que Cadena Bacca habría autorizado usar dinero que, según está establecido en la ley, no puede tener destinarse a otro fin que no sea la seguridad social. El funcionario, al parecer, permitió que se usaran dichos recursos para cancelar la indemnización, intereses y costos de un proceso judicial, utilizando dinero de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) girados por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES).

La Contraloría General de la República fue la que trasladó al Ministerio Público este hallazgo sobre Cadena Bacca, quien ocupó la presidencia de la EPS Emssanar entre febrero de 2020 y noviembre de 2021. La Contraloría se refirió a un posible gasto injustificado de recursos del Estado que pudo haber generado una afectación por COP 235 millones al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Para la Procuraduría, Cadena Baca “posiblemente violó las normas contables que protegen los recursos parafiscales, desnaturalizando su uso y destinación, que en este caso debían satisfacerse con el patrimonio de la EPS o con reservas técnicas, porque la aparente desviación afectaría gravemente la sostenibilidad financiera del sistema”.

No es la primera vez que este ente de control tiene los ojos puestos sobre el expresidente de la EPS. Hace unos meses, como contamos en El Espectador, la Procuraduría formuló pliego de cargos en su contra, pues no habría pagado las deudas de la entidad, cuyo monto ascendía a COP 998.716 millones al 31 de diciembre de 2020.

En su momento, la Delegada Disciplinaria de Instrucción para la Economía y la Hacienda Pública de la Procuraduría argumentó que, de acuerdo con las primeras pruebas recolectadas, “una proporción superior al 25 % del total adeudado se encontraba en mora, con atrasos que superaban los 60, 120 y hasta 360 días”. Esto también habría afectado el flujo de los recursos de la salud y la oportuna prestación de los servicios a los usuarios de la EPS.

Cadena Bacca, según dijo el Ministerio Público, habría omitido, dentro de las labores de su cargo, adoptar medidas de dirección y control financiero que permitieran reducir o mitigar los atrasos, “comprometiendo la destinación específica de los recursos parafiscales administrados por la EPS”.

Cabe recordar que la EPS Emssanar, que cuenta con 1.9 millones de afiliados en los departamentos de Valle, Nariño, Putumayo y Cauca, está intervenida administrativamente por la Superintendencia Nacional de Salud desde julio de 2022.

A través de la Resolución Ejecutiva No. 163 del 28 de mayo de 2025, el Ministerio de Salud autorizó prorrogar por otro año la intervención forzosa, en el periodo comprendido entre el 1 de junio de 2025 y el 31 de mayo de 2026. “Esta decisión, adoptada con fundamento en análisis técnicos, financieros, jurídicos y operativos, ratifica que EMSSANAR EPS S.A.S. continúa siendo clave para el aseguramiento en salud, especialmente en zonas con alta vulnerabilidad social, donde desempeña un rol protagónico en el régimen subsidiado”, comunicó en ese entonces la entidad.

