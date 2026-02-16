Minsalud empezó a aplicar la vacuna contra el dengue: ¿cuál es la población priorizada?

Fotografía que muesta mosquitos Aedes aegypti en un laboratorio de la empresa de biotecnología británica Oxitec, en Campinas (Brasil). Foto: EFE - Isaac Fontana

El Ministerio de Salud y Protección Social anunció que desde el viernes 14 de febrero se inició la introducción escalonada de la vacuna contra el dengue en el esquema nacional de vacunación.

La implementación, explicó la cartera, responde a la carga de la enfermedad en el país, además de cumplir con lo establecido en la Ley 2406 de 2024, que ordena la modernización permanente del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI).

Con corte al 8 de febrero de este año, Colombia reportaba 4.542 casos de dengue, según el informe más reciente de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), siendo el segundo país de la región que más casos reporta. El primero es Brasil, con 55.641 casos.

Vale la pena recordar que el dengue es una infección vírica transmitida por la picadura de mosquitos infectados, principalmente de la especie Aedes aegypti, y se han identificado cuatro serotipos (DENV-1, DENV-2, DENV-3, DENV-4).

La incorporación de la vacuna, agregó el Minsalud, “se realiza conforme a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), los lineamientos del Comité Nacional de Prácticas de Inmunización (CNPI) y la evidencia técnico-científica disponible”.

La medida, añadió la cartera, se articula con la Hoja de Ruta de la OMS para las enfermedades tropicales desatendidas 2021-2030 y el Plan Estratégico Mundial para el Control del Dengue y otras Arbovirosis 2024- 2030, que promueven la vacunación en zonas de alta endemicidad.

Al respecto, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, señaló que, “con la introducción de la vacuna contra el dengue estamos reforzando la protección de la vida”. De hecho, Colombia es el cuarto país de América del Sur en introducir, de forma escalonada, la vacuna contra el dengue.

¿Quiénes recibirán la vacuna contra el dengue en Colombia?

A Colombia llegará la vacuna tetravalente Qdenga, precalificada por la OMS y con registro Invima, la cual protege contra los cuatro serotipos del virus, con una eficacia entre el 60 % y el 97 % y que ofrece mayor protección en personas que han tenido dengue previamente.

Para la priorización de los territorios y poblaciones, explicó el Minsalud, “se tuvieron en cuenta los reportes del Instituto Nacional de Salud sobre la incidencia de dengue, así como los estudios del Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud (IETS), que evidencian una alta carga de la enfermedad en niños, niñas y adolescentes”.

Por esta razón, la población priorizada en esta fase serán niños y niñas de 9 años o que cursen cuarto grado en 2026 y que residan en municipios priorizados, así como vacunadores de la red pública y privada de los municipios priorizadas y el equipo de Enfermedades Transmitidas por Vectores. Hasta la fecha, se han aplicado más de 700 dosis.

“Es una decisión basada en evidencia para reducir hospitalizaciones y muertes, empezando por los territorios y las niñas y niños más afectados. Colombia avanza en modernizar su esquema de vacunación y en consolidar la prevención como eje de la salud pública”, concluyó el ministro Jaramillo.

