Invima advierte por la comercialización de esta creatina: puede generar riesgos de salud

Foto de referencia de “creatina monohidrato”. Foto: Invima

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El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió en la tarde de este jueves 27 de agosto una alerta por la comercialización de un producto sin procedencia verificable que podría generar riesgos en la salud.

Se trata, según la entidad, del producto comercializado como “creatina monohidrato” en calidad de materia prima y sin procedencia verificable. “El llamado se realiza tras un evento de intoxicación reportado por las autoridades sanitarias del Distrito Capital, presuntamente asociado al consumo de uno de estos productos”, agregó el Instituto.

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El Invima recordó que las materias primas no están destinadas al consumo directo, “sino a procesos de fabricación de productos terminados en los que deben someterse a los controles y requisitos de calidad correspondientes”.

El consumo directo de las materias primas puede representar riesgos para la salud ya que no existen garantías sobre la composición, pureza, calidad, trazabilidad o condiciones de almacenamiento.

Sin embargo, el Invima hizo una aclaración sobre la alerta emitida este miércoles. La advertencia no hace referencia a todos los productos que contienen creatina monohidrato, pues en el mercado existen suplementos dietarios con registro sanitario vigente cuya formulación contiene esta sustancia y cumplen con los requisitos sanitarios establecidos para su comercialización.

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Ante esta alerta, el Invima le recordó a la ciudadanía la importancia de siempre verigicar el registro sanitario antes de adquirir o consumir suplementos dietarios. La consulta puede realizarse a través de la página web del Instituto en la opción de ‘Consulta Registos Sanitarios’.

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De igual manera, insistió en la recomendación de no consumir productos comercializados como materias primas, así como adquirir los suplementos dietarios en establecimientos que cumplan con los requisitos sanitarios aplicables, evitando comprarlos a través de redes sociales, plataformas digitales o servicios de mensajería instantánea cuando no sea posible verificar el origen, procedencia y legalidad del producto.

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