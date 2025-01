Invima advierte que es ilegal la comercialización de Bye Bye Celulitis

El Invima informa que este producto no cuenta con un registro sanitario. Foto: Invima

Por medio de una Alerta Sanitaria, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) advirtió que se está comercializando de manera fraudulenta un producto conocido como Bye Bye Celulitis, el cual es promocionado para disminuir la celulitis.

De acuerdo con la entidad, este producto “no se encuentra amparado bajo un Registro Sanitario (...)”. Por lo tanto, añade el Invima, “su comercialización en Colombia es ilegal”. Esta no es la primera vez que el Invima emite una alerta sanitaria sobre este producto, el 16 de mayo de 2024 ya lo había hecho.

En ese entonces, de acuerdo con la entidad, las imágenes de referencia del producto eran diferentes. Sin embargo, Bye Bye Celulitis no corresponde a ningún producto autorizado por la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos del Invima, porque no cumple con la normatividad vigente.

El Invima advierte que “al ser un producto que no se encuentra avalado por el Invima, se desconoce la presencia de sustancias no declaradas que pueden poner en riesgo la salud de los consumidores”. Además, al no contar con la normatividad sanitaria vigente, no ofrece garantías de calidad, seguridad y eficacia.

Entre las recomendaciones que entrega el Invima a la ciudadanía está que verifiquen el número de registro sanitario del producto antes de utilizarlo, con el objetivo de confirmar su autenticidad. Esta información la puede consultar en este enlace.

En este enlace, la persona, una vez ingrese el registro, podrá seleccionar el tipo de producto, si es un medicamento, suplemento dietario, etc. Luego, podrá realizar la búsqueda por nombre de producto, registro sanitario o principio activo.

En caso de estar consumiendo Bye Bye Celulitis, el Invima recomienda suspender su uso e informar de forma inmediata al Invima o entes de salud territorial los datos que conozca sobre los lugares donde se distribuya o comercialice este producto. Y, en caso de presentar algún efecto adverso, reportarlo en este enlace.

