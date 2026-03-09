Publicidad

Invima alerta por producto para niños que se comercializa sin registro sanitario en Colombia

La entidad señaló que el producto no está autorizado en el país y que su consumo puede representar riesgos para la salud.

Redacción Salud
10 de marzo de 2026 - 12:23 a. m.
El Invima emitió una alerta sanitaria por la comercialización ilegal del producto Hansure Kids. /Invima
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos emitió una alerta sanitaria por la comercialización ilegal del producto Hansure Kids, el cual no cuenta con registro sanitario autorizado y, por tanto, es considerado fraudulento.

Según informó la entidad, el producto se promociona utilizando el número de registro M-810329-6, pero este código no corresponde a una codificación oficial aprobada por el Invima. Por esta razón, y de acuerdo con lo establecido en el Decreto 677 de 1995, el producto es catalogado como fraudulento.

De acuerdo con la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos, Hansure Kids no corresponde a ningún medicamento autorizado. Además, el establecimiento Laboratorio Pronarcol, mencionado en su promoción, no aparece registrado en la base de datos oficial de registros sanitarios de la autoridad sanitaria.

La entidad advirtió que el consumo de este tipo de productos representa riesgos para la salud, debido a que se desconoce su composición, origen y condiciones de fabricación. Entre los posibles efectos adversos se incluyen problemas gastrointestinales, obstrucción intestinal, hipoglucemia e interacciones con otros medicamentos o alimentos.

El Invima recomendó a la ciudadanía no adquirir ni consumir Hansure Kids y suspender su uso de inmediato en caso de estar utilizándolo. Asimismo, la entidad pidió reportar cualquier evento adverso o información relacionada con la comercialización de este producto al correo invimafv@invima.gov.co.

El instituto también recordó que los ciudadanos pueden verificar la autenticidad de los registros sanitarios a través del portal de consulta disponible en su página web.

