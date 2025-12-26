Invima alerta sobre falsificación de esta marca de leche en polvo: así puede identificarla

Durante la revisión, funcionarios del Invima encontraron diferencias significativas entre el producto original y la versión falsificada. Uno de estos son cambios en el diseño del empaque, Foto: Invima

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) una alerta sanitaria por la comercialización ilegal de leche en polvo entera de la marca Proleche, que estaría siendo falsificada en Colombia.

Esta situación fue detectada luego de una denuncia de la misma empresa, que llevóa acciones de inspección por parte del Invima en las que se encontró que estos productos están utilizando de manera indebida el Registro Sanitario RSIAA02M09591, el cual no se encuentra vigente, al haber sido reclasificado en el año 2021.

Lo invitamos a leer: Secretaría de Salud emite alerta por indicios de consumo indebido de morfina en Bogotá.

🚨 ¡Alerta sanitaria Invima! 🚨



Se ha confirmado la comercialización de Leche en Polvo Proleche (380g) FALSIFICADA. Estos productos representan un riesgo para su salud, ya que se desconoce su contenido y trazabilidad. pic.twitter.com/gSzfcNb5Oc — Invima (@invimacolombia) December 26, 2025

“La falsificación fue notificada al Invima por el titular del registro sanitario, Procesadora de Leches S.A. quien manifestó no reconocer dichos productos como propios”, informó Alexander Díaz, coordinador de Vigilancia Epidemiológica de Alimentos y Bebidas del Invima.

Durante la revisión, funcionarios del Invima encontraron diferencias significativas entre el producto original y la versión falsificada: como cambios en el diseño del empaque, irregularidades en los códigos de lote y en las fechas de vencimiento, el uso del término “adicionada” en lugar de “fortificada”, y la mención de la nomenclatura desactualizada del registro sanitario.

“Estos productos no ofrecen garantías de inocuidad ni calidad, ya que se desconoce su contenido real, trazabilidad, condiciones de fabricación, almacenamiento y transporte, lo que representa un riesgo para la salud de los consumidores. Por lo tanto, no deben ser comercializados ni consumidos en el territorio nacional”, señaló Díaz, del Invima.

Por esta razón, la entidad recomendó los compradores abstenerse de adquirir o consumir dichos lotes de leche en polvo falsificada. Por su parte, a quienes ya los hayan adquirido, se les recomienda suspender inmediatamente su consumo.

👩‍⚕️📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador.⚕️🩺