Invima alertó comercialización de dos productos para adelgazar no aprobados

Los productos Keto Blue y Supreme Max (que prometen bajar de peso, reducir retención de líquidos y disminuir la celulitis), no han sido admitidos por la autoridad sanitaria, quien advierte de los riesgos para la salud de quien los consuma.

En un nuevo boletín de alerta, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) advirtió de las consecuencias para la salud que podrían causar los productos Keto Blue y Supreme Max promocionados como presuntos quemadores de grasa, para bajar de peso, reducir la retención de líquidos, disminuir la apariencia de celulitis, mejorar la energía y sistema digestivo.

Según la entidad, ambos productos estarían siendo comercializados de forma fraudulenta al no haber sido aprobados por la autoridad sanitaria. “Al no encontrarse amparado bajo un registro sanitario, no ofrece garantías de calidad, seguridad y eficacia. Adicionalmente se desconoce su contenido real, trazabilidad, condiciones de almacenamiento y transporte”, agregó el Invima en su comunicado.

La autoridad advirtió que el consumo de alguno de estos productos podría causar riesgos en la salud. Por eso, y a como medida de prevención, invitó a verificar la autenticidad de este tipo de productos antes de consumirlos a través de la página web de la institución. “No compre medicamentos o suplementos dietarios sin registro sanitario vigente, ya que estos productos pueden contener ingredientes que ponen en riesgo su salud. Tenga en cuenta que muchos de estos productos fraudulentos se comercializan en sitios de internet, redes sociales y cadenas de WhatsApp”, agregó el comunicado.

El Invima recomienda a quienes se encuentren consumiendo el producto que se suspenda su uso e informe a los entes de salud territoriales, los datos que se conozcan sobre los lugares donde se distribuyó y comercializó.