Invima lanza alerta sanitaria sobre mezcla láctea en polvo

Este lunes el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) publicó una alerta para el registro sanitario RSAJ02I20713 que corresponde a una mezcla láctea en polvo de la marca “La Campesina”.

Según la entidad, la decisión se toma porque se desconoce la ubicación de las instalaciones donde se están fabricando estos productos, y “por lo tanto no es posible saber la inocuidad, es decir, no se garantiza que el alimento no cause daño al consumidor cuando lo prepare y consuma”.

Las variedades que, según el Invima, perdieron el registro fueron: “mezcla láctea en polvo, variedad 1 normal y variedad 2 con vitaminas y minerales”.

La invitación de la institución es suspender el consumo y la compra de estos alimentos y recomiendan a los consumidores que “informen de manera inmediata al Invima, o a las Entidades Territoriales de Salud, si tiene conocimiento de lugares donde se elabore, distribuya o comercialice el producto mencionado”.