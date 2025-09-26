Invima amplía seis meses su plan para evitar desabastecimiento de medicamentos

El plan, dice el Invima, mantendrá en funcionamiento la Mesa Técnica, la comunicación electrónica con los fabricantes, la verificación en línea de documentos internacionales y el seguimiento constante de los procesos administrativos. Foto: Getty Images - Matthew Horwood

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), anunció este viernes que extendió por seis meses el plan de contingencia que había implementado en marzo de 2025, según lo establece la resolución 2025046281. La medida, dice la entidad, busca garantizar la continuidad y agilidad en la gestión de los trámites de registros sanitarios, así como prevenir posibles desabastecimientos de medicamentos en el país.

Hay que recordar que este plan surgió como una respuesta del Invima y el Minsalud a los problemas denunciados por los pacientes y la industria en la gestión de registros sanitarios y a los riesgos de desabastecimiento de medicamentos que hicieron saltar las alarmas durante el segundo semestre de 2024 y los primeros meses de 2025. Además, no se puede obviar tampoco que fue el Tribunal de Cundinamarca quien ordenó ejecutarlo.

“La prórroga del plan es necesaria para sostener la capacidad operativa frente a la alta demanda de trámites regulatorios, al tiempo que se refuerza la vigilancia sobre los riesgos de desabastecimiento”, indicó Francisco Rossi Buenaventura, director general del Invima. Por su parte, la directora de la Federación Naturista Colombiana (Fenat), Yahel Bibiana Bueno, indicó que: “la resolución amplía a seis meses el plazo para que el Invima atienda la contingencia de trámites, lo que permitirá fortalecer el trabajo conjunto entre los gremios de la industria privada y la entidad. El objetivo es identificar ejes temáticos que faciliten al Invima concentrar todos sus esfuerzos en la descongestión de trámites.

El plan, dice el Invima, mantendrá en funcionamiento la Mesa Técnica, la comunicación electrónica con los fabricantes, la verificación en línea de documentos internacionales y el seguimiento constante de los procesos administrativos. Esta estructura, agrega, pretende asegurar que los trámites prioritarios se gestionen de manera eficiente y oportuna.

Entre los criterios de priorización del plan se encuentran los medicamentos en situación de desabastecimiento o con riesgo de escasez, las vacunas vinculadas a la prevención de enfermedades respiratorias agudas, los productos estratégicos de salud pública y aquellos declarados Vitales No Disponibles. También se dará prioridad a trámites relacionados con gases medicinales, medicamentos de control especial administrados por el Fondo Nacional de Estupefacientes y productos de alto costo con oferta limitada en el mercado.

Además, se priorizarán los trámites asociados a plantas de producción que hayan realizado cambios en sus procesos, equipamiento o infraestructura, así como aquellos en etapa de recursos de reposición, pendientes de acto administrativo, por vigencia o por sustitución o adición de fabricante en casos de seguimiento a problemas de desabastecimiento. El Invima no indica cuántos tramites se han evacuado y cuántos siguen pendientes.

