Invima flexibiliza los ensayos clínicos tras las afectaciones provocadas por el sismo

Una de las medidas contempla la autorización para que los servicios o procedimientos del estudio se realicen en el domicilio de los participantes. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) expidió una circular con la que se establecen medidas para flexibilizar y garantizar la continuidad segura de los ensayos clínicos con medicamentos en zonas afectadas por el terremoto en Colombia.

“Con la premisa de proteger la seguridad, los derechos y el bienestar de los pacientes involucrados en las investigaciones, la entidad autorizó una serie de contingencias operativas frente a los daños estructurales y logísticos provocados por la emergencia natural. Estas directrices aplican para patrocinadores, organizaciones de investigación por contrato (CRO) e instituciones de salud certificadas”, explicó la entidad, a través de un comunicado.

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¿En qué consisten las medidas? Entre las principales medidas que se establecieron está que las entidades que presentaron afectaciones relacionadas con el sismo podrán apoyarse en otras instituciones para servicios clave como laboratorio clínico, toma de muestras y servicio farmacéutico. Estas alianzas solo podrían hacerse con instituciones con certificación vigente en Buenas Prácticas Clínicas (BPC) y con previa notificación al Invima.

Por su parte, también se permitirá que los servicios o procedimientos del estudio se realicen en el domicilio de los participantes, en lugar de que ellos tengan que desplazarse hasta un centro médico, siempre que previamente se informe al Invima y este lo autorice.

Además, “se autoriza el procesamiento temporal de muestras biológicas en laboratorios locales, que cumplan con los requisitos aplicables para las pruebas requeridas, esto cuando los problemas de transporte impidan el envío oportuno a los laboratorios centrales definidos por los protocolos”, explicó la entidad, a través de un comunicado.

Entre las otras medidas que se establecieron, se contempla que los comités de ética que se vean afectados por la situación podrán reunirse de manera virtual para seguir revisando y haciendo seguimiento a las investigaciones, sin que se retrasen las aprobaciones ni el control de los estudios.

Según precisó la entidad, estas medidas son excepcionales y temporales, y recordó que estas flexibilidades no eximen a las instituciones de su responsabilidad científica y ética. En línea con esto, se aclaró que, una vez superada la emergencia logística, todas las investigaciones deberán retornar a sus condiciones habituales de aprobación.

Acá puede leer la circular completa:

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