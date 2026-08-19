Nueva EPS vuelve a cambiar de interventor: Supersalud remueve a Jorge Iván Ospina

Roberto José Tercero Solano Navarro asumirá las funciones de agente especial interventor y tendrá a su cargo la administración de los bienes, haberes y negocios de Nueva EPS mientras permanezca vigente la medida de intervención. Foto: Óscar Pérez

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El nuevo Gobierno y el Ministerio de Salud de Ana María Vesga siguen moviendo fichas muy importantes en el sector. La última ocurrió en Nueva EPS, la EPS más importante y grande del país, intervenida por el Gobierno de Gustavo Petro en abril de 2024.

La Superintendencia Nacional de Salud removió a Jorge Iván Ospina Gómez como agente especial interventor de Nueva EPS y designó en su reemplazo a Roberto José Tercero Solano Navarro, actual gerente de Cajacopi EPS. La decisión quedó contenida en la Resolución 8580-6, expedida este 18 de agosto de 2026. El cambio ocurre apenas cuatro meses después de que Ospina asumiera la administración de Nueva EPS, el pasado 10 de abril, cuando la Supersalud lo designó como interventor de la EPS más grande del país.

Hay que recordar que hace poco Mónica Rocío Lombana García asumió como superintendente Nacional de Salud encargada. La médica, que trabaja en la entidad desde 2020, llegó a la entidad con experiencia en inspección, vigilancia y control del sistema.

La Supersalud también removió a Gladys Señora de las Mercedes Asprilla Coronado del cargo de revisora fiscal y designó a la firma Baker Tilly Colombia Ltda. como nueva contralora de la intervención forzosa administrativa. Es decir, la decisión implica un relevo tanto en la administración como en el componente de control de Nueva EPS.

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Roberto José Tercero Solano Navarro asumirá las funciones de agente especial interventor y tendrá a su cargo la administración de los bienes, haberes y negocios de Nueva EPS mientras permanezca vigente la medida de intervención. Tercero Solano era el gerente general de Cajacopi EPS, de acuerdo con documentos de esa entidad. Su llegada a Nueva EPS supone, por tanto, el traslado de un directivo con experiencia en el manejo de una EPS a una de las intervenciones más complejas del sistema de salud colombiano.

La resolución establece que el nuevo interventor deberá presentar informes periódicos a la Supersalud dentro de los primeros 20 días calendario de cada mes. Esos reportes tendrán que incluir un análisis financiero, jurídico, técnico-científico y administrativo de la entidad.

También deberá entregar un informe sobre el estado de Nueva EPS antes del vencimiento de la medida de intervención, con una evaluación sobre si la entidad está en condiciones de continuar desarrollando su objeto social, si existen operaciones que permitan mejorar sus condiciones o si, por el contrario, debe ser objeto de liquidación.

¿Qué pasó con Ospina?

La salida de Ospina ocurre después de poco más de cuatro meses en el cargo. Su administración había comenzado con la promesa de avanzar en el saneamiento financiero de la entidad y en la recuperación de su operación. Durante su gestión, Nueva EPS presentó por fin sus estados financieros de 2023 y 2024 ante la Supersalud, después de enfrentar un enorme rezago contable asociado a millones de facturas acumuladas durante años.

La propia EPS presentó ese proceso como un paso hacia la recuperación de la entidad y para alejar el escenario de una eventual liquidación. Sin embargo, los resultados mostraban una entidad con pérdidas billonarias y con serias dudas sobre su viabilidad futura.

En las últimas semanas también se conocieron decisiones judiciales contra Ospina relacionadas con el cumplimiento de órdenes de tutela. En julio, un juez confirmó sanciones contra el interventor y un gerente regional por el incumplimiento de una orden que exigía garantizar la atención integral de un menor. Y a comienzos de agosto, otro proceso judicial declaró en desacato a Ospina y a otros directivos por el incumplimiento de una orden relacionada con la entrega de medicamentos a un paciente con glaucoma.

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