Mesa para recalcular UPC no pudo sesionar porque no hubo quorum

Hace poco más de un mes, el Ministerio de Salud anunció que, en respuesta a la orden de la Corte Constitucional del Auto 504 de 2025, reiniciaría las mesas de trabajo para revisar la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que son los recursos que entrega el Estado a las EPS para la atención de cada usuario.

Para este miércoles 6 de agosto estaba programada la sesión de trabajo y, según comunicó el Minsalud, desde hace ocho días se convocó a diferentes actores del sector para que asistieran a la mesa. Sin embargo, “luego de iniciada la jornada y de verificar el número de entidades asistentes, se determinó que, por la no asistencia de los inscritos, no hubo quorum para llevar a cabo el desarrollo de la reunión”, aseguró la cartera.

El viceministro de Protección Social y presidente de la mesa, Luis Alberto Martínez Saldarriaga, afirmó que, en ese sentido, la sesión queda pospuesta para el próximo miércoles 13 de agosto, a las 8:00 a.m., y se llevará a cabo en las instalaciones del ministerio.

“Hacemos un llamado respetuoso para que las personas, en nombre de las instituciones inscritas, asistan a este espacio de trabajo y conjuntamente podamos avanzar en esta tarea que nos puso la Corte Constitucional de revisar la suficiencia de la UPC”, dijo Martínez.

¿Qué dicen los participantes de la mesa?

A través de un derecho de petición, con fecha de este mismo miércoles 6 de agosto, algunos de los participantes de la mesa técnica de la UPC solicitaron al Ministerio de Salud información “clara, oportuna y completa” sobre el avance en el cumplimiento no solo del Auto 504 de 2025, sino también del 007, que varios actores del sector salud calificaron como histórico. Como hemos contado en El Espectador, para algunos académicos esta providencia era una especie de “salvavidas” para el sistema, pues advertía sobre un “incumplimiento general” en la suficiencia de la UPC y ordenó la creación de la mesa de trabajo.

Pacientes Colombia, la Asociación Colombiana de Pacientes con Enfermedades de Depósito Lisosomal (ACOPEL) y la Mesa de Asociaciones de Usuarios, se refirieron, en su derecho de petición, a varios aspectos puntuales. Por un lado, señalaron que los plazos judiciales, de dos meses para el ajuste de la metodología de la UPC, no se han respetado debido a situaciones administrativas y operativas que han dilatado el proceso.

Las organizaciones también aseguraron que para la sesión de la mesa técnica del pasado 30 de julio, se estableció de manera oficial que el número total de participantes sería de 121 personas, con base en el cierre de inscripciones del 14 de julio. Sin embargo, según indicaron, este miércoles se informó “de manera sorpresiva” un nuevo número de participantes, 140 en total, por lo cual no se logró cumplir con el quorum.

Los solicitantes subrayaron que este anuncio se hizo sin explicación previa ni una constancia que justificara el cambio, además de que, a sus ojos se generó un “retroceso innecesario”. Es por ello que las asociaciones pidieron al Minsalud que remita el listado completo de los 140 participantes de la mesa técnica, con nombre y sin suministrar datos sensibles, junto con la constancia de su inscripción previa al 14 de julio. También solicitaron explicar las razones administrativas y técnicas del cambio y aclarar si las nuevas personas incluidas cumplieron con los requisitos y plazos establecidos para la inscripción.

“Se propone que el Ministerio de Salud y Protección Social adopte una regla operativa clara para la mesa técnica, mediante la cual se permita que las sesiones puedan desarrollarse con los participantes efectivamente presentes, entendiéndose ese grupo como el quórum necesario para deliberar. (...) En caso de que algunos participantes no asistan sin justificación, deberá entenderse que han desistido de participar activamente, y su ausencia no puede seguir impidiendo el avance del proceso”, concluyeron.

