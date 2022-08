Invima lanza alerta por producto que se estaría vendiendo como supuesto purgante

Quenopodio es vendido en Colombia como un purgante. Foto: Invima - Invima

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) lanzó una alerta sanitaria para alertar sobre la comercialización del producto “Quenopodio”, que se está vendiendo en el país como un purgante. (Lea: Trasplante fecal, ¿cómo el popó ayudaría en el tratamiento contra el cáncer?)

De acuerdo con un comunicado emitido por la entidad, “este producto no cuenta con registro sanitario Invima y su comercialización en Colombia es ilegal”. Por lo tanto, añade el Invima, “al no contar con un registro sanitario, no ofrece garantías de calidad, seguridad y eficacia”.

El Invima además aseguró que se desconoce el contenido real de “Quenopodio”, además de las condiciones de almacenamiento y transporte. Además, añade, no es la primera vez que se emite una alerta sanitaria o una advertencia sobre este producto.

“Se ha indicado en varias oportunidades el riesgo que representa para la salud, señalando que lo etiquetan empleando registros sanitarios inexistentes”, dice la entidad, quien también hizo un llamado a las personas para que, en la medida de lo posible, verifiquen el número de registro sanitario del producto antes de usarlo. Y, para verificar su autenticidad, puede hacerlo aquí. (Puede leer: Las mentiras de los productos para adelgazar)

En este enlace, las personas deberán seleccionar en grupo el tipo de producto (medicamento, suplemento dietario, entre otros), eligiendo en las opciones de búsqueda por nombre de producto, registro sanitario o principio activo.

Entre las recomendaciones que realiza en Invima están:

- Abstenerse de adquirir “Quenopodio”, con las características previamente descritas.

- No compre medicamentos o suplementos dietarios sin registro sanitario vigente, ya que estos productos pueden contener ingredientes que ponen en riesgo su salud. Tenga en cuenta que muchos de estos productos fraudulentos se comercializan en sitios de internet, redes sociales y cadenas de WhatsApp.

- Si está consumiendo estos productos: a) Suspenda de inmediato su uso, debido a los riesgos que puede representar para su salud. b) Informe de manera inmediata al Invima o entes de salud territorial los datos que conozca sobre los lugares donde se distribuya o comercialice estos productos. c) Si ha presentado algún evento adverso, asociado a su consumo, repórtelo de manera inmediata. (Le puede interesar: Invima alerta de falsos suplementos dietarios. ¿Toma alguno de estos?)

