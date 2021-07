Condenan a Carlos Ramos Corena, falso cirujano plástico, por homicidio culposo

El juzgado 22 Penal del Circuito de Medellín condenó a Carlos Ramos Corena, falso cirujano plástico, y a la médica Ana María Socarras Espitia, por homicidio culposo. En el año 2011 una paciente a la que le hicieron una cirugía plástica, que incluía una mamoplastia de aumento, liposucción e injertos de glúteos, terminó falleciendo a los pocos días. (Le sugerimos: Las mujeres que se atrevieron a mostrar sus cicatrices por cirugías plásticas mal hechas)

A pesar de que los procedimientos quirúrgicos tienen sus riesgos, Corena estaba siendo investigado por varias irregularidades. Una de ellas, por ejemplo, fue que quien atendió de manera previa a la paciente y a su familia fue Corena, pero el procedimiento habría sido adelantado por Socarras sin que la paciente lo supiera, por lo que ambos estaban acusados de estafa.

Además, según la condena, a la paciente no se le advirtió sobre el riesgo de la cirugía, se le violó el derecho de elegir libremente a un médico, no se hospitalizó a la paciente cuando hubo señales de riesgo, se omitió un post tratamiento adecuado, se minimizaron los síntomas de la paciente tras la intervención y la historia clínica no correspondía con la realidad, entre otras.

“Por todo lo analizado, como los acusados CARLOS ALBERTO RAMOS CORENA Y ANA MARÍA SOCARRAS ESPITIA quienes tenían la posición de garantes, con sus omisiones e incumplimiento al deber objetivo de cuidado, incrementaron el riesgo jurídicamente desaprobado y este riesgo se concretó en el resultado típico, les es imputable dicho resultado causado en la humanidad de Tatiana Andrea Posada Jiménez, por lo que les es atribuible a título de autores el delito de homicidio culposo regulado en el artículo 109 del C. Penal”, concluye la sentencia. (Le puede interesar: Juez precluye investigación contra el periodista Juan Esteban Mejía)

Tanto a Socarras como a Corena, quien se apoda en su Instagram como “El cirujano de las Barbies”, se les condenó con 40 meses de prisión, multa de 30 salarios mínimos e inhabilitación por 40 meses. Además, no podrán ejercer como médicos por 30 meses. “La suspensión condicional de la ejecución de la pena privativa de la libertad, para lo cual deberán prestar caución prendaria equivalente a tres salarios mínimos legales mensuales vigentes y suscribir diligencia de compromiso por un período de prueba de CUARENTA (40) MESES”.

Pero este no es el único caso por el que Corena está siendo investigado. Como lo señaló El Espectador hace unos años, la paciente Cristina Trejos también lo denunció por “mutilarle la vagina” en una cirugía en el 2009. (Lea también: “Qué triste que por fuera hagan justicia mientras aquí alcahuetean todo”: víctima de médico capturado en EE.UU.)

Para el 2016, el concejal de Medellín Bernardo Guerra también denunció que conocía tres casos de mujeres que fallecieron tras ser operadas por Corena y al menos diez que sufrieron lesiones.