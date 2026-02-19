Invima ordena retirar de inmediato del mercado esta espuma limpiadora para bebés, ¿por qué?

Luego de que se realizaran análisis a esta espuma en el laboratorio del Invima, se evidenció una alteración en su calidad microbiológica. Foto: Invima

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) ordenó que se retire de inmediato del mercado del producto “DELICADA ESPUMA LIMPIADORA 210 mL” para bebés y niños, identificado con Notificación Sanitaria Obligatoria NSOC81756- 17CO y correspondiente al LOTE 2506022.

Luego de que se realizaran análisis a esta espuma en el laboratorio del Invima, se evidenció una alteración en su calidad microbiológica. En otras palabras, el equipo del instituto encontró microorganismos mesófilos aerobios (que son bacterias) totales por encima del límite máximo permitido para productos cosméticos, según está establecido en la Resolución 2120 de 2019, clasificando el producto como Producto Alterado (Alterado 2).

El Invima detalló que el registro sanitario del producto corresponde a ECOTU S.A.S., además de que su fabricación fue realizada por TECSER LABORATORIOS. En el lote objeto de esta alerta, apuntó la entidad, no se reporta fecha de producción ni de vencimiento.

En ese sentido, el instituto hizo una serie de las recomendaciones ante los hallazgos de la “DELICADA ESPUMA LIMPIADORA 210 mL”. Por un lado, instó a la ciudadanía a suspender de inmediato su uso; a informar al Invima o a los entes territoriales de salud si tiene conocimiento de lugares donde se esté distribuyendo o comercializando el producto y reportar cualquier evento inesperado asociado a su aplicación.

Por otro lado, a las secretarías de Salud recomendó realizar las debidas actividades de inspección, vigilancia y control en los establecimientos de su competencia y donde sea posible que esta espuma se esté comercializando. En caso de hallar el producto, pide que le sea informado y que se adopten las medidas sanitarias a que haya lugar. A los establecimientos, además, pidió abstenerse de distribuir y comercializar la espuma alterada o, de lo contrario, se exponen a ser sujetos de medidas sanitarias y procesos sancionatorios.

“La Dirección de Cosméticos, Aseo, Plaguicidas y Productos de Higiene Doméstica del Invima reitera el compromiso con la protección de la salud pública, fortaleciendo las acciones de control para garantizar que los productos cosméticos que circulan en el país cumplan con los estándares de calidad y seguridad establecidos”, agregó la entidad.

