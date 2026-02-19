Sobre las muertes que no deben ocurrir: la hemofilia

El Espectador Foto: El Espectador

El concepto de muerte evitable es complejo y suscita mucha discusión, tanto que las cifras que sacó el Observatorio Nacional de Salud (ONS) del INS, en los 12 años que estuve como director técnico, fueron usadas tanto para defender como atacar el modelo de salud vigente.

En el Informe de mortalidad evitable de 2023, además de actualizar la serie hasta 2021, implementamos la diferenciación de la muerte evitable por cualquier política pública (por ejemplo, vehículos o vías más seguros disminuyen las lesiones de tránsito) y el subconjunto de las muertes que se pueden evitar específicamente por el servicio de salud (con el argumento de que al garantizar el acceso a los servicios y tecnologías sanitarias disponibles dicha muerte no se debiese presentar).

El mensaje fue claro, desde el punto de vista técnico: la mortalidad evitable atribuible al sistema de salud no es cero, es una proporción importante (un 20% del total) que se podrían haber evitado por el sistema de salud. Este indicador venía disminuyendo hasta 2010 y luego se estancó (no hay cifras actualizadas de ese análisis). Otro mensaje clave era que el sistema de salud con toda su inversión debía tener como objetivo llevar esa mortalidad evitable lo más cercana a cero y no se estaba logrando por más de una década.

Quienes históricamente han defendido el modelo en salud se concentraron en confundir los conceptos. A pesar de la diferenciación que hacíamos en el informe, mencionaban que el ONS solo analizaba las muertes que se evitan por cualquier política pública y no solo el sistema de salud. Algunos otros decían que era imposible evaluar si una muerte era evitable sin analizar todo el proceso de atención de cada paciente y que por tanto esa cifra era sacada del sombrero.

Desde 2014, cuando en el ONS habíamos hecho el primer informe de mortalidad evitable (pero ese sí con el conjunto de muertes evitables por cualquier política pública), sabíamos qué críticas íbamos a recibir. Por tanto, el informe más reciente sustentó muy cuidadosamente cómo se construían las listas (códigos CIE10 y edades de muertes evitables), comparamos las listas nuevas (OCDE, OPS) para justificar cómo, la que habíamos construido y depurado desde el ONS, permitía el detalle correspondiente. También se desagregó lo que era responsabilidad del sistema de salud y se comparó contra un índice de acceso a los servicios de salud (que también habíamos construido para otro informe del ONS), evaluando desigualdades: municipios con menor acceso al sistema de salud tenían mayor proporción de sus muertes atribuibles a causas evitables por el sistema de salud.

A pesar de estas claridades, usando sus credenciales académicas, ciertos influenciadores insistieron con mensajes de confusión respecto a lo que decía y discutía el informe del ONS. Pero también se usó mal de la contraparte. El presidente Petro resultó hablando de los muertos que ha causado el sistema de salud. “Asesinos”, arengaba, usando esas cifras y comparando el problema con las muertes por homicidio: “ha matado más el sistema de salud que el conflicto”. Al respecto, como director del ONS, me resistí al lineamiento de “defender el informe” usando ese lenguaje guerrerista y que precisamente le restaba la calidad técnica y credibilidad al juicioso trabajo del equipo del ONS.

Ahora, justo cuando es noticia la irreparable muerte de Kevin Acosta, resulta necesario volver a ese informe. El caso corresponde a la definición técnica de muerte evitable por el sistema de salud (esa que justo es difícil de validar con las listas de mortalidad evitable que solo toman el resultado final de la muerte y que hace aproximaciones poblacionales).

Una muerte por una hemorragia en un niño con hemofilia que no está tomando el medicamento, es una muerte evitable por el sistema de salud. Eso no debe esperar un análisis jurídico, ni un peritaje, es sencillamente el constructo básico sobre el que se construyó el concepto de muerte evitable. Mas allá de la discusión jurídica, el área técnica en salud del país no debe salir con los argumentos que han usado quienes no han querido cambios sustanciales en el modelo: que hay que evaluar muy cuidadosamente para saber qué fue lo que pasó. Sí, claro hay que hacerlo, hay que evaluar que falló, quienes fueron los responsables, sancionarlos, pero, de entrada, eso no invalida que este caso se considere como una muerte evitable por el sistema de salud.

Que ahora la cabeza del sector salud salga a decir que la prevención de este tipo de casos corresponde a no dejar montar en cicla al paciente, es una falta de empatía, una indolencia. Además, usar el argumento utilitarista, para defenderse de la situación, de que “la muerte de ese niño no se compara con los cientos de vidas que hemos salvado…” es tan doloroso e inhumano. El “gobierno de la vida” diciéndole a la madre de un niño que no recibió oportunamente sus medicamentos, que es culpa suya que su niño muriera, pero que ese niño comparado con los cientos de “niños pobres que han salvado” no refleja lo que está haciendo el gobierno.

Solo puedo pensar en lo mal que lo puede estar pasando la madre de Kevin. Mi solidaridad con ella y los suyos. Alguien tiene que salir a corregir esto, a disculparse con la madre, a reparar el daño que están haciendo con esas declaraciones.

*MD, PhD. Exdirector del Observatorio Nacional de Salud

