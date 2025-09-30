Invima retira del mercado cuatro suplementos por contener sustancias no autorizadas

El Invima instó a la ciudadanía a suspender el uso de estos suplementos dietarios y a reportar cualquier evento adverso. Foto: Invima

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) anunció que en Colombia fueron retirados del mercado los suplementos dietarios Vifer Max, VitAfer-L, VitAfer-L Gold y X-BULL. La medida se tomó luego de que, por medio de análisis de laboratorio, se confirmara la presencia de sustancias farmacológicas no autorizadas en este tipo de productos.

Los estudios de la Oficina de Laboratorios y Control de Calidad del Invima evidenciaron que los productos Vifer Max, VitAfer-L y VitAfer-L Gold contenían tadalafilo, un principio activo que se utiliza en tratamientos que requieren prescripción médica. Al no estar autorizado en suplementos dietarios, el instituto advirtió que representa un riesgo para la salud, y que el hallazgo es especialmente preocupante para personas con antecedentes cardiovasculares, hipertensión o enfermedades hepáticas.

Le puede interesar: Así se podría reorganizar el mapa de las EPS y de dos millones de afiliados

“La detección de tadalafilo en un suplemento dietario es un hallazgo grave que obliga al retiro inmediato de estos productos”, afirmó William Saza, coordinador del Grupo de Farmacovigilancia del Invima. “Invitamos a la ciudadanía a no consumirlos, a suspender de inmediato su uso y a reportar cualquier evento adverso”. Este registro puede realizarse en la plataforma de farmacovigilancia de la entidad o a través del correo invimafv@invima.gov.co.

Los análisis de laboratorio también confirmaron que el suplemento dietario X-BULL contenía Sildenafil, una sustancia de uso farmacológico para tratar la disfunción eréctil, que requiere estricta prescripción médica y que no estaba declarada en el etiquetado del producto. La identificación se dio luego de recolectar muestras en el establecimiento JC FARMA SAS, en Cali, el cual no cuenta con certificación de Buenas Prácticas de Manufactura, según el Invima. Además, la renovación de su registro sanitario fue negada mediante resolución motivada.

Lea también: ¿Cuándo debería consultar a un médico si no puedo dormir?

Al respecto, Saza aseguró que “la presencia de Sildenafil en un suplemento dietario representa un riesgo inaceptable para la salud de la población”. Es por ello que hizo un llamado a los consumidores para que suspendan inmediatamente su uso. Del mismo modo, instó a las autoridades territoriales de salud, a las IPS y a los establecimientos comerciales a que actúen de manera articulada para “garantizar que este producto desaparezca del mercado”.

El Invima recalcó que es necesario informar a las autoridades de salud sobre los puntos de venta o de distribución donde aún se ofrezcan estos productos. Las secretarías de salud, por su parte, deben intensificar sus acciones de inspección, vigilancia y control en establecimientos donde se puedan comercializar estos suplementos, y asimismo gestionar su destrucción y replicar la alerta.

👩‍⚕️📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador.⚕️🩺