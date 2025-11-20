Invima se pronuncia sobre la seguridad de consumir colorantes en alimentos en Colombia

El colorante FD&C Red No. 3, usado en muchos productos, fue prohibido en EE.UU., pero no se ha demostrado algún riesgo en humanos. Foto: Con imágenes de Pexels y Flickr - Creative Commons

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) se pronunció sobre algunas dudas que han surgido, en particular en publicaciones en redes sociales, sobre la seguridad al consumir alimentos que contienen aditivos alimentarios, entre estos incluidos los colorantes, en Colombia.

La entidad aseguró que, como parte de sus labores de inspección y vigilancia, verifica que tanto los aditivos alimentarios como las cantidades empleadas de estos, sean usadas de acuerdo con las normativas en el país.

En contexto: Prohibición del rojo en comida en EE.UU., por qué no asustarse y qué hará Colombia.

“En esta línea, el uso de aditivos alimentarios está ceñido a lo establecido en la reglamentación sanitaria nacional vigente y, en su defecto, en los referentes internacionales reconocidos (como el Codex Alimentarius, la Unión Europea y la FDA de Estados Unidos), que adelantan las respectivas evaluaciones de riesgo respecto a su uso para consumo humano”, indicó Alexander Díaz, coordinador de Vigilancia Epidemiológica de Alimentos y Bebidas del Invima.

Por su parte, la entidad recordó que Resolución 5109 de 2005, señala que, cuando un aditivo alimentario requiera alguna indicación o advertencia sobre su uso, por ejemplo, aquellas relacionadas con hipersensibilidad a su consumo, el rótulo o etiqueta del alimento deberá incluir los textos correspondientes de forma visible.

Estas son las recomendaciones del Invima

El Invima también compartió una serie de recomendaciones para la ciudadanía para evitar situaciones indeseadas por el consumo de alimentos. Una de las principales sugerencias es consultar fuentes serias y confiables de información relacionada con la publicidad y el rotulado de productos alimenticios.

“También es importante leer las etiquetas de los alimentos envasados, para tomar una adecuada decisión de compra y consumo informado. Se recomienda, además, adquirir productos alimenticios amparados con autorizaciones de comercialización (registro, permiso o notificación sanitaria) y en lugares de confianza”, indicó la entidad, a través de un comunicado.

Lo invitamos a leer: ¿Cómo proteger la salud mental después de quedarse sin trabajo?

Además, se le pide a la ciudadanía revisar que el alimento se encuentre en su empaque original, en condiciones óptimas y que no presente signos de alteración en el logotipo, diseño, colores y/o leyendas, así como roturas, tinta borrada, textos ilegibles y/o stickers sobrepuestos que podrían inducir al engaño.

Por su parte, tenga en cuenta que puede el nombre del alimento, así como su fecha de vencimiento vigente y la autorización para comercialización expedida por el Invima, a través de este enlace.

Prohibición del rojo en comida

El uso de estos aditivos es tan antiguo y masivo, que poco se hablaba de ellos en los medios de comunicación o en las mesas de los hogares, hasta hace poco luego de que Estados Unidos prohibió a principios de año uno de los más populares. El pasado 15 de enero, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) publicó una decisión que puso a hablar al mundo de colorantes: le dio dos años a la industria alimentaria y tres años a los fabricantes de medicamentos para dejar de usar el FD&C Red No. 3, un aditivo utilizado ampliamente para darle a productos como los cereales y las golosinas ese particular y brillante color rojo. Ese mismo colorante se usa y está aprobado en Colombia hace aproximadamente 40 años.

Las razones de la agencia estadounidense para prohibirlo están relacionadas, dijo, con posibles riesgos para la salud. Pero hay matices muy importantes. “La alerta que salió en Estados Unidos se dio por una petición que le hacen a la FDA. Ellos revisaron evidencia en animales, no en humanos, en donde aparentemente se asocia ese colorante a lesiones cancerígenas. Toman la decisión por un mandato legal que tienen, llamado Cláusula Delaney”, explicó hace varios meses a este diario Alba Rocío Jiménez, directora del área de alimentos y bebidas del Invima. “La FDA es una de las agencias sanitarias de referencia que nosotros en el Invima revisamos constantemente, pero no es la única”.

Desde el Invima tienen un ejemplo que puede explicar su tranquilidad. Los aditivos son sometidos a evaluaciones de toxicología para estimar qué tanto impacto podrían tener en la salud de las personas. En el caso del colorante Red No. 3, las cantidades autorizadas en las formulaciones en Colombia permiten hasta un máximo de 300 miligramos por kilo de producto. Se estima que una persona de 70 kilos, por ejemplo, debería consumir en un día más de 2.3 kilos de un producto que contenga el colorante en su concentración máxima (no todos lo usan en ese límite superior), para alcanzar los niveles de riesgo, lo que es altamente improbable en la dieta normal de una persona.

Si desea saber más sobre este debate, lo invitamos a leer esta nota.

