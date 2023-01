La contaminación del aire estaría causando crisis asmáticas en niños y adolescentes

Durante un ataque asmático, su revestimiento se inflama, los músculos que las rodean se contraen y las vías respiratorias producen mucosidad adicional, disminuyendo el espacio para que el aire entre y salga de los pulmones. Foto: Pixabay

De acuerdo con un nuevo estudio de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH, por sus siglas en inglés), los niveles moderados de dos contaminantes del aire exterior, el ozono y las partículas en suspensión (PM), se asocian a las crisis asmáticas no virales en niños y adolescentes que viven en zonas urbanas de bajos ingresos y en cambios moleculares de sus vías respiratorias.

En la investigación, publicada en The Lancet Planetary Health, científicos hicieron seguimiento a 627 niños durante un máximo de dos enfermedades respiratorias o aproximadamente seis meses, es decir, lo que ocurriera primero. Cada enfermedad se clasificó en viral o no viral y en asmática o no asmática. Así, cotejaron cada patología con los valores del índice de calidad del aire y los niveles de contaminantes atmosféricos individuales registrados en la Agencia de Protección del Medio Ambiente. Posteriormente, ajustaron los datos en función de la ciudad y la estación del año.

De esta manera, encontraron que los ataques de asma tenían una causa no viral en casi el 30% de los menores de edad, de dos a tres veces la proporción en niños que no vivían en ciudades, según informes publicados anteriormente. Estos ataques se asociaron a niveles elevados de partículas de suspensión y ozono en el aire. De igual manera, se identificaron cambios en la expresión de genes que juegan un rol importante en la inflamación de las vías respiratorias como resultado de la elevación de los niveles de estas dos partículas en muestras nasales de niños con crisis asmáticas.

De acuerdo con Hugh Auchincloss, director en funciones del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas (NIAID), que forma parte de los NIH, esta investigación “aumenta aún más las pruebas de que la reducción de la contaminación atmosférica mejoraría la salud humana”.

El asma es causada por la inflamación crónica de las vías respiratorias. Durante un ataque asmático, su revestimiento se inflama, los músculos que las rodean se contraen y producen mucosidad adicional, disminuyendo sustancialmente el espacio para que el aire entre y salga de los pulmones.

Según mencionaron los NIH, dados los resultados del estudio, será importante desarrollar y probar diferentes estrategias para prevenir o reducir los ataques de asma asociados a la contaminación en niños que viven en las ciudades.