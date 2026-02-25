“La crisis de medicamentos y salud ha cruzado límites inhumanos”: Defensoría

La mujer aseguró que llevaba más de seis meses sin recibir su medicamentos para una enfermedad renal. Foto: Getty Images - Peter Dazeley

La Defensoría del Pueblo se pronunció sobre la muerte de una mujer, usuaria de la Nueva EPS, que falleció mientras reclamaba medicamentos en una sede de Cafam en Cúcuta el pasado martes 24 de febrero.

El hecho quedó registrado en un video en el que la mujer cuenta que, en ese momento, estaba reclamando los medicamentos y pañales de su hijo en condición de discapacidad, que tenía pendientes desde el año pasado. Además, aseguró que tanto ella como su esposo llevaban varios meses esperando la entrega de sus propios medicamentos.

“Soy paciente renal, y tengo siete meses que no me la entregan (la medicina). Dicen que no hay, sin mirar los pendientes”, denunció la mujer de la tercera edad, identificada como Cecilia Quintero, momentos antes de fallecer.

Ante estos hechos, la Defensoría aseguró a través de su cuenta de X que “estamos asistiendo a un fracaso colectivo: Hoy presenciamos el fallecimiento de una mujer mayor, mientras que hacía fila en un dispensario de medicamentos en Cúcuta. La crisis de medicamentos y salud ha cruzado límites inhumanos. La realidad muestra que en nuestro sistema de salud, la salud y la vida no son derechos humanos. Son trámites, autorizaciones y pendientes. No se puede naturalizar la muerte por falta de medicamentos esenciales”.

Por su parte, la Nueva EPS emitió un comunicado en el que expresó sus condolencias a los familiares y personas cercanas de la mujer fallecida, e informó que activó los protocolos internos de verificación y seguimiento para esclarecer lo ocurrido.

“En este momento, la Nueva EPS trabaja de manera articulada con la red prestadora y las autoridades competentes para esclarecer lo sucedido. De manera formal, la entidad solicita a la Superintendencia Nacional de Salud y a los entes de control e investigación competentes el acompañamiento y la revisión exhaustiva de los hechos con el fin de garantizar total transparencia”, expresó la EPS, a través de un comunciado.

La Defensoría, por otra parte, aseguró que le está haciendo seguimiento a los compromisos de la Nueva EPS en una mesa de trabajo sobre este tema. “Sin embargo, los correctivos anunciados y las responsabilidades de los dispensadores de medicamentos de su red no logran evitar que esta crisis se siga agravando”, aseguró el ente de control.

¿Qué responde Cafam?

Cafam, a través de un comunicado, lamentó lo sucedido y afirmó que “desde el primer instante, nuestro equipo activó los protocolos establecidos para brindar atención inmediata, solicitando la asistencia de los servicios de emergencia”.

Cafam señaló que, hasta el momento, no se evidenció ninguna situación irregular con los funcionarios durante la atención. También aclararon que todo se encuentra en proceso de verificación y que no son la entidad llamada a pronunciarse sobre las causas del fallecimiento.

“Confiamos plenamente en que, después de la debida investigación, las autoridades competentes se encargarán de esclarecer la situación”, escribieron.

Informe sobre el acceso a medicamentos

A finales de 2025, la Defensoría presentó un informe sobre el acceso a medicamentos en Colombia. En él, se detallan las dificultades a las que se están enfrentando cientos de pacientes en diferentes regiones del país y que impiden que accedan a tratamientos oportunos.

En este se detalló, por ejemplo, el incremento que ha habido de las tutelas en salud: mientras en 2021 se presentaron 92.372 y en 2022, 156.357, durante el 2024 hubo 265.173. Para el 2025, la proyección no es nada alentadora: según los cálculos de la entidad, se espera que haya 314.658 tutelas.

De las poco más de un millón de tutelas que se han radicado desde el año 2020, una buena parte corresponde a tutelas relacionadas con la entrega inoportuna de medicamentos o insumos médicos: 36,82 %.

Por su parte, según la Defensoría, la “tasa de reclamos de la Superintendencia de Salud aumentó un 34,2 % entre 2024 y 2025. Este año registró cerca de 685.000 reclamos por medicamentos, la mayoría incluidos en el Plan de Beneficios (PBS)”.

Un par de datos más son muy reveladores de las dificultades para acceder a medicamentos: la Defensoría, al hacer una encuesta a 3.449 personas en puntos de dispensación de todo el país, concluyó que “el 90% de los encuestados no recibieron o recibieron parcialmente y con demoras sus medicamentos”.

Aunque, se lee en el informe, “el seguimiento a 1.798 de estos casos, entre uno y tres meses después de encuestados, indica que el 48% se resolvió”.

