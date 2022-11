La de Moderna fue la vacuna contra el covid-19 más cara que compró Colombia

Según la UNGRD, la vacuna de Moderna tuvo el precio más alto. Foto: Agencia Bloomberg

Cumpliendo una orden dictada el 31 de octubre de 2022 por la Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Quinta del Consejo de Estado (que confirmó a su vez una sentencia del 1º de septiembre de 2022), la UNGRD reveló los contratos que Colombia firmó con diversas farmacéuticas para el abastecimiento de las vacunas contra el covid-19. A pesar de que dichos documentos tenían cláusulas de confidencialidad entre las partes, se supo que el país gastó alrededor de 4.5 billones de pesos en las compras de biológicos.

El Instituto Anticorrupción publicó las copias de los contratos y prometió un análisis “para luego dar su opinión pública al respecto y presentar los recursos jurídicos pertinentes, teniendo en cuenta de manera especial, algo que salta a la vista, que son las grandes diferencias de precios de las vacunas ofrecidas por unas empresas farmacéuticas con respecto a otras”.

Desde finales de 2021 el precio de las vacunas contra el covid-19 comenzó a robar titulares en todo el mundo. A finales de ese año, por ejemplo, un funcionario belga publicó por error un documento en el que revelaba los precios que la Unión Europea estaba negociando entonces con Moderna. Fue noticia que mientras los europeos habían negociado 18 dólares por dosis de Moderna, los estadounidenses pagaban alrededor de 15 dólares por dosis, reveló después el periódico The New York Times. Colombia, según los contratos publicados hoy, accedió a pagar US$ 16,75 por dosis (asumiendo viales multidosis).

Hay que recordar que Moderna requiere un esquema de dos dosis. En contraste, el país pagó US$6 por cada dosis de AstraZeneca y US$10 por cada dosis adquirida de la vacuna de Janssen.

Una de las aristas que más generó debate tanto en Colombia como en el mundo fue el grado de responsabilidad que reconocían las farmacéuticas por consecuencias adversas de sus vacunas.

El artículo seis del contrato que Colombia firmó con Moderna, titulado “Responsabilidad”, dice, por ejemplo, en su apartado 6.3, que: “El comprador reconoce la naturaleza urgente de las circunstancias que dieron lugar a este contrato de compra y reconoce que el desarrollo de vacunas, especialmente con el marco de tiempo de desarrollo acelerado con respecto al producto, implica riesgos, incluso en relación con la seguridad y la eficacia. Sin embargo, dada la naturaleza de la pandemia actual y su impacto económico y en la salud mundial, el comprador ha determinado que los beneficios potenciales del desarrollo acelerado, la fabricación, el suministro y el uso del producto superan los riesgos potenciales y es lo mejor para el público”.

Según la UNGRD, la vacuna de Moderna tuvo el precio más alto. El país pagó $ 86.860,14 pesos por dosis y compró 20.8 millones de estas dosis, siendo Moderna el laboratorio al que más le compró vacunas. Solo le sigue de cerca la Alianza para la Vacunación, conocida como GAVI, a quien Colombia le compró 20.3 millones de dosis. Alrededor de 500.000 dosis separan a GAVI de Moderna, pero mientras el valor del contrato de las primeras fue de casi 215 millones de dólares, el de Moderna fue de 463 millones de dólares.

Sin embargo, el contrato revelado hoy solo confirma la compra en firme de 10.800.000 dosis del producto, para las cuales, según consta, el país debía pagar por adelantado casi más de 70 millones de dólares, lo que representaba entonces el 40% del precio. El contrato estipulaba de esta manera los tiempos para el pago:

· 15 días después de la fecha de entrada en vigencia del contrato, el comprador debía hacer el pago inicial por adelantado a Moderna.

· 30 días después de la recepción de la factura de Moderna por cada entrega, el comprador debía pagar el producto entregado

La vacuna de Moderna contra el Covid-19 es, al igual que la de Pfizer-BioNTech, vacuna de ARN mensajero. El 30 de abril de 2021, la OMS incluyó la vacuna de Moderna en su lista de uso en emergencias. La OMS señala que tras la administración de las dos dosis, seguidas de una dosis de refuerzo, la vacuna de Moderna tiene una eficacia real muy alta contra los síntomas graves, la hospitalización y la muerte, y moderada contra la infección sintomática. La entidad recomienda una vacunación en una pauta de dos dosis de 100 µg.