La EPS Emssanar tiene nuevo interventor. ¿De quién se trata?

El nuevo interventor junto con la Supersalud, María Andrea Godoy. Foto: Supersalud

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En la tarde de este 2 de septiembre, la Superintendencia de Salud anunció que la EPS Emssanar ya tiene un nuevo agente interventor. Se trata de Javier Alonso Álvarez, que fue posesionado por María Andrea Godoy, que está al frente de esa entidad desde hace más de una semana.

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Como señala la Supersalud, “Álvarez es contador público y magíster en Administración (MBA), con cerca de 20 años de experiencia en cargos de dirección financiera y administrativa en el sector salud, con trayectoria en aseguramiento, administración de recursos, sostenibilidad financiera y gestión institucional”.

Según la entidad, el nuevo interventor de esta EPS, en la que hay 1.651.783 afiliados, principalmente en Valle del Cauca, Nariño, Putumayo y Cauca, tendrá varias responsabilidades entre las que se encuentran, presentar, “en el primer mes, un diagnóstico integral y un plan de trabajo, fortalecer la gestión de la EPS y garantizar la continuidad y oportunidad en la prestación de los servicios”.

Su meta es, esencialmente, “responder a las necesidades de los pacientes y avanzar en soluciones frente a las dificultades que hoy enfrenta la entidad”.

A principios de junio, el Ministerio de Salud, en cabeza entonces de Guillermo Alfonso Jaramillo, había anunciado la extensión de la intervención forzosa administrativa de la EPS Emssanar. Con ese nuevo período, completaría seis años bajo esta figura de administración, que fue interpuesta desde el 31 de mayo de 2022, durante el gobierno de Iván Duque.

Desde que fue intervenida ese año, ya han pasado seis interventores al frente de esa EPS. Álvarez sería el séptimo y reemplazará a Julio César Rey.

“La designación se dio tras la sesión del 31 de agosto de 2026 del Comité de Medidas Especiales de la Supersalud, que evidenció incumplimientos en el ejercicio de las funciones asignadas al agente interventor y la necesidad de fortalecer la conducción de la medida”, señala la Supersalud a través de un comunicado.

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