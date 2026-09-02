Nueva EPS advierte sobre estafas: estarían usando nombres de funcionarios para pedir dinero Foto: Óscar Pérez

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Nueva EPS, por medio de un comunicado, alertó a los prestadores, proveedores y a la ciudadanía sobre presuntos intentos de suplantación e intermediación en trámites de pagos y contratación. Al parecer, terceros estarían utilizando sin autorización el nombre de Roberto Solano Navarra, agente especial interventor, así como el de directivos y funcionarios.

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De acuerdo con la entidad, según los reportes recibidos, estas personas estarían llamando para solicitar dinero a cambio de intermediar en pagos, gestionar supuestos acuerdos o promover trámites relacionados con contratación.

La EPS aclaró que ninguna persona de la entidad está autorizada “para solicitar pagos, comisiones, dádivas, transferencias a cuentas personales o de terceros, ni cualquier otra contraprestación económica como condición para acelerar pagos, obtener contratos, gestionar acuerdos o adelantar actuaciones administrativas”.

Estos procesos administrativos, financieros, contractuales o de pago se llevan a cabo únicamente por medio de los canales institucionales, según dijo la entidad en el comunicado. Las áreas formalmente competentes son las encargadas de adelantar estos procesos, por lo que no se debe acudir a intermediarios para gestionar, acelerar o facilitar dichos trámites.

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“Ninguna persona está autorizada para solicitar dinero, comisiones o contraprestaciones utilizando mi nombre o el de los funcionarios de Nueva EPS”, señaló Solano Navarra, agente especial interventor, y agregó que, durante su intervención, “mantendrá una política de cero tolerancia frente a cualquier conducta irregular”.

Para aquellos prestadores, proveedores y ciudadanos que ya hayan sido contactados, Nueva EPS sugiere abstenerse de efectuar cualquier pago o transferencia. También recomienda conservar los mensajes, correos electrónicos, números telefónicos y datos de las cuentas bancarias utilizados en estos contactos.

La principal razón para conservar esta información, indicó Nueva EPS, es que los hechos serán reportados inmediatamente a través de los mecanismos institucionales dispuestos para ello. Una vez se active la alerta por las posibles irregularidades, “la entidad adelantará las verificaciones internas correspondientes”.

En caso de ser necesario, Nueva EPS señaló que pondrá los hechos en conocimiento de las autoridades competentes “para que sean estas quienes determinen las responsabilidades correspondientes”. Las denuncias también pueden realizarse a través de la Línea Ética de Nueva EPS, en el número 01 8000 113051.

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“Continuaremos trabajando de manera articulada con las autoridades, nuestros prestadores y proveedores para fortalecer los mecanismos de transparencia, integridad y protección de los recursos destinados a garantizar la atención de sus afiliados”, agregó la entidad en el comunicado.

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