La expansión de la gripe aviar: un rompecabezas que los científicos intentan descifrar

Fotografía cedida hoy por el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) de Perú que muestra a expertos mientras examinan un lobo marino muerto.

A principios de 2024, la gripe aviar que llevaba casi tres décadas propagándose por todo el mundo hizo algo totalmente inesperado: apareció en las vacas lecheras del Mango de Texas.

En otras palabras, una peligrosa gripe aviar circulaba de repente entre los mamíferos, mamíferos con los que las personas tienen un contacto continuo y extenso. “Santo cielo”, dice Thomas Friedrich, virólogo de la Universidad de Wisconsin-Madison. “Así es como empiezan las pandemias”.

Esta gripe aviar, que los científicos denominan gripe aviar altamente patógena, o H5N1, se encuentra ya en estado panzoótico —pandemia animal—, matando aves en todos los continentes excepto Australia. En todo el mundo ha afectado también a diversos mamíferos, como gatos, cabras, visones, tigres, focas y delfines. Hasta ahora, Estados Unidos es el único país en el que el virus H5N1 afecta a las vacas; ha aparecido en centrales lecheras de al menos 17 estados.

En toda la historia conocida, “este es el mayor brote de enfermedad animal que hemos tenido”, afirma Maurice Pitesky, investigador veterinario de la Universidad de California en Davis.

El virus, que surgió hace casi tres décadas, está causando trastornos en las industrias avícola y láctea y provocando olas económicas y políticas debido a la fluctuación del precio de los huevos. Pero el riesgo va más allá de la sorpresa de los precios en los supermercados. Mientras ha viajado alrededor del mundo en las alas de las aves migratorias, el virus ha infectado a más de 960 personas desde 2003, matando aproximadamente a la mitad de ellas. Desde principios de 2024, ha infectado a docenas de personas en Estados Unidos —principalmente trabajadores agrícolas— y mató a su primera persona en Estados Unidos en enero de 2025.

Hasta ahora, la gripe H5N1 no ha adquirido el truco clave de pasar con facilidad de una persona a otra, que es lo que podría permitir una pandemia humana. Por ahora, tanto los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. como la Organización Mundial de la Salud califican de bajo el riesgo para la salud pública. Pero la situación podría cambiar.

“Lo que pasa con este virus es que cada vez que creemos saber lo que va a pasar, hace algo totalmente inesperado”, dice Michelle Wille, ecóloga de virus en el Centro Colaborador de la OMS para Referencia e Investigación de la Gripe en Melbourne, Australia. “Y eso es lo único coherente que puedo decir de él”.

El salto a humanos

Biológicamente, el H5N1 no es tan diferente de cualquier otro virus de la gripe A, el tipo que reside principalmente en las aves silvestres, así como en los murciélagos, y que ocasionalmente ha saltado a las poblaciones humanas. Contiene ocho fragmentos de material genético que codifican 11 proteínas conocidas. Dos proteínas, la “H” y la “N”, son las tachuelas en el exterior del virus. H significa hemaglutinina: se adhiere a los azúcares de las células para que el virus pueda entrar. N significa neuraminidasa: permite que las partículas víricas recién nacidas salgan de sus células.

Pero hay mucha variedad posible. El virus de la gripe A tiene al menos 19 opciones para la proteína H y 11 para la proteína N, la mayoría de las cuales están presentes en las diversas cepas de gripe que infectan a las aves acuáticas salvajes. La gripe H5N1 tiene la versión 5 de la proteína H y la versión 1 de la proteína N.

También existen variantes para los otros genes. Si dos virus de la gripe diferentes se encuentran en una célula que ambos han infectado, pueden intercambiar genes, creando nuevos tipos de descendientes de la gripe.

Así, todo tipo de virus de la gripe A infectan los intestinos de las aves acuáticas salvajes, normalmente sin causarles daño. Pero los virus pueden causar problemas si se trasladan a otras criaturas.

Hace unas décadas, los científicos creían saber qué ocurriría si el virus de la gripe aviar A se propagaba a otras especies. En las aves de corral domésticas, podía volverse desagradable, pero por lo general era una situación de “uno y listo”, dice Bryan Richards, coordinador de enfermedades emergentes del Centro Nacional de Sanidad de la Fauna Salvaje del Servicio Geológico de EE.UU. en Madison, Wisconsin. Lo que ocurría en el pasado era que todas las aves de granja morían, el virus se quedaba sin huéspedes... fin.

Y el salto de las aves a los humanos no es fácil. Los científicos habían supuesto durante mucho tiempo que, para infectar a las personas, un virus A de la gripe aviar tendría que intercambiar genes con otro virus de una especie intermedia, como el cerdo, para adaptarse a la biología de los mamíferos.

Por eso, cuando en 1996 los gansos domésticos de la provincia china de Guangdong contrajeron el virus H5N1, no fue motivo de alarma mundial.

Pero un año después, en Hong Kong, un niño de tres años murió tras sufrir fiebre alta y neumonía. Los expertos de todo el mundo tardaron tres meses en identificar el virus. Al principio, nadie creía que fuera H5N1, dice Robert Webster, virólogo y profesor emérito del St. Jude Children’s Research Hospital de Memphis, Tennessee, que dirigió uno de los equipos que lo identificaron. Se suponía que un virus con un H5 era un virus de gallina. Pero este H5N1 infectó a 18 personas y mató a seis de ellas.

“Era un maldito cabrón”, dice Webster.

Webster y otros expertos viajaron a Hong Kong, donde se protegieron inhalando virus H5N1 inactivado obtenido de ese primer caso, tal como Webster relata en el Annual Review of Virology. Se enteraron de que la familia del niño había visitado un mercado de aves vivas, y las pruebas identificaron más aves infectadas con H5N1 en esos mercados y en granjas. Al parecer, había llegado en patos procedentes de China.

“Lo que dejó a todo el mundo boquiabierto, en 1997, fue que los humanos se infectaron claramente con el virus aviar, saltándose el paso del cerdo”, dice Friedrich.

Hong Kong mató a todas las aves de corral. Ese linaje viral en particular se extinguió.

Desconcertados por las bolas curvas del virus

Pero su progenitor, en China continental, permaneció. Y el vasto linaje vírico que engendró seguiría desafiando las expectativas de los científicos. “Este no era el único”, dice Richards. “El virus sigue lanzando bolas curvas”.

El virus H5N1 se propagó de granja en granja. Siguió infectando a las personas, normalmente a las que estaban en contacto muy estrecho con sus aves domésticas. Luego, en 2005, el virus lanzó otra bola curva: se propagó de nuevo a las aves silvestres, ya en una forma lo bastante alterada como para ser mortal para ellas, matando a miles de gansos, gaviotas y cormoranes grandes en la Reserva Natural del Lago Qinghai en China. “Eso sentó las bases de la situación actual”, dice Richards.

Más aves, probablemente tanto salvajes como domésticas, introdujeron el H5N1 en Europa y África. Mediante mezclas y combinaciones genéticas, el H5 se unió durante un tiempo a otras cepas, como la N8. A finales de 2014, las aves migratorias llevaron el H5N8 de Asia a la costa del Pacífico de Norteamérica, donde el H5 también se unió a un N2, y el brote se extendió por varios estados antes de desaparecer.

El virus siguió propagándose en Asia, Europa y África, normalmente como H5N8, con un poco de H5N6. En 2020, empezaron a aumentar los informes de infecciones por virus H5 en aves silvestres y domésticas. Una nueva variante del gen H5, denominada 2.3.4.4b, se detectó por primera vez en los Países Bajos. Los virus portadores de este H5 parecen tener una capacidad especial para cruzarse e infectar a los mamíferos, afirma Friedrich.

En 2021, la variedad 2.3.4.4b de H5 había vuelto con una forma de N1. “A partir de ahí, empezamos a ver este evento de propagación masiva”, dice Wille. El virus llegó a Norteamérica a finales de 2021, esta vez para quedarse.

La panzootia había comenzado.

Bioseguridad imperfecta

Cuando las aves emigran al sur para pasar el invierno, llevan el virus H5N1 a las granjas avícolas. La mayoría de los pollos infectados morirán, y la principal defensa es el sacrificio. En EE.UU. se han sacrificado más de 166 millones de gallinas desde 2022, aunque una tregua en los casos hizo que los precios de los huevos bajaran a principios de marzo de 2025.

Para evitar la propagación, la bioseguridad se ha convertido en la palabra clave. Para los avicultores, esto significa una variedad de cosas, como limitar la interacción humana con las bandadas, lavarse las manos y las botas y llevar mascarillas. Pero el virus solo continúa propagándose de las aves silvestres a las bandadas de los granjeros. Parte del problema, según Pitesky, es que las granjas avícolas suelen estar situadas cerca de fuentes de agua, como lagunas y estanques de lluvia, donde las aves migratorias pernoctan, lo que pone en estrecha proximidad a los animales salvajes y domésticos. Se trata de un virus intestinal de las aves silvestres, que se propaga fácilmente a través de sus heces.

En febrero de 2025, el Departamento de Agricultura de EE.UU. anunció la asignación de hasta 1.000 millones de dólares en fondos adicionales para combatir la gripe aviar altamente patógena, incluyendo ayudas a la bioseguridad, alivio financiero para los granjeros e investigación sobre vacunas. Desde hace un par de décadas, empresas han diseñado vacunas para aves contra la gripe aviar altamente patógena H5, actualizándolas a medida que el virus evolucionaba. El USDA anunció en enero de 2025 que actualizaría sus reservas de vacunas para gallinas, y Zoetis de Parsippany, Nueva Jersey, creó recientemente una versión actualizada. Se basa en una cepa que circulaba en 2022 y ha seguido haciéndolo, dice el vicepresidente senior de investigación y desarrollo biológico global Mahesh Kumar, que trabaja en las instalaciones de Zoetis en Kalamazoo, Michigan.

La vacuna es eficaz para prevenir los síntomas y la muerte, pero no previene la infección ni la transmisión viral, afirma Kumar. Las vacunas anteriores de Zoetis se han utilizado en un puñado de otras naciones para las aves de corral y una incluso fue utilizada por el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EE. UU. para proteger a los cóndores de California en 2023.

A principios de 2025, el USDA concedió a Zoetis una licencia condicional para esa nueva fórmula, pero esta licencia preliminar es solo un paso en el camino hacia su uso, no un permiso para comercializar o vender la vacuna de forma generalizada. De hecho, EE.UU. nunca ha permitido la vacunación generalizada de las aves de corral contra la gripe aviar altamente patógena, aunque las aves de corral reciben una serie de otras vacunas.

Existen la preocupación de que la vacunación pueda acelerar la mutación del virus. Pero el gran problema que bloquea la vacunación es que hacerlo podría limitar el comercio internacional de aves de corral, y Estados Unidos es uno de los principales exportadores de aves de corral vivas. Un animal vacunado podría ser portador del virus sin presentar síntomas, y muchos países no quieren aves que puedan ser portadoras invisibles del H5N1.

Para sortear ese problema, la vacuna de Zoetis tiene un truco. Al preparar el virus inactivado, los científicos utilizaron la neuraminidasa N2, en lugar de la N1 con la que el H5 se ha emparejado recientemente. Esto permite comprobar si las aves tienen anticuerpos que indiquen que han estado expuestas al N2 de la vacuna, al N1 del virus real o a ambos.

Aún así, no se sabe con certeza si EE.UU. llegará a desplegar ampliamente una vacuna contra la gripe aviar. Pitesky afirma que gran parte del poder recae en los granjeros que crían pollos de engorde o pollos broiler para carne y exportación; los pollos de engorde representan aproximadamente dos tercios de las ventas avícolas estadounidenses. Si los criadores de pollos de engorde no están de acuerdo, cree poco probable que el USDA promueva la vacunación. Según Rocío Crespo, investigadora veterinaria de la Universidad Estatal de Carolina del Norte en Raleigh, la decisión podría acabar tomándose estado por estado, en función de las industrias avícolas regionales.

Kumar afirma que Zoetis podría convertir los materiales almacenados en vacunas listas para su uso en dos meses o menos, dependiendo de lo cerca que esté la vacuna de su forma final. “Queremos estar preparados”, afirma.

Repercusión en las centrales lecheras

Y ahora la catástrofe de la industria avícola se ha convertido también en el problema de la industria láctea. La aparición del virus en las centrales lecheras de Texas en 2024 fue una sorpresa para los expertos en gripe: “La literatura sugería que las vacas lecheras no contraen la gripe A”, dice Pitesky —pero, “como dice el chiste, las vacas no leen la literatura”—. A las centrales lecheras les pilló desprevenidas, sin las directrices ni los sistemas de apoyo que existen para las aves de corral. Y, según algunos informes, han tardado en adoptar medidas de bioseguridad.

Las vacas infectadas por el virus H5N1 suelen sobrevivir, aunque deben ser apartadas de la población y pasar semanas en un establo hospital. La inflamación de sus ubres, o mastitis, hace que su leche se vuelva espesa y amarillenta; las salpicaduras de leche contaminada en las salas de ordeño crean la posibilidad de que el virus pase de un animal a otro. (Un estudio sugiere que no se produce una infección más generalizada o respiratoria, y aún no hay indicios de que el ganado vacuno se haya visto afectado).

El USDA ahora exige en los 48 estados contiguos que se analice la leche para detectar la presencia del virus H5N1. Esas pruebas identificaron dos nuevos contagios de H5N1 en rebaños lecheros, en Nevada y Arizona, notificados en febrero de 2025.

Y, preocupantemente, ese virus era una versión diferente de la que infectó a las vacas en 2024. Ese contagio de 2024 era de una H5N1 con una colección particular de secuencias genéticas de la gripe, todavía H5 2.3.4.4b, llamada B3.13. Pero los virus de la gripe evolucionan rápidamente, y ese H5 2.3.4.4b ha barajado genes con otros virus más de una vez, creando montones de variantes y subvariantes. Más recientemente, otra variante llamada D1.1 se ha extendido entre las aves silvestres. Mientras que el B3.13 sigue siendo el responsable de la mayoría de las infecciones del ganado, es el D1.1 el que saltó a las centrales lecheras a principios de 2025.

Las consecuencias a largo plazo para el ganado de la D1.1, y de la gripe aviar en general, aún no están claras. “Esperamos que solo se trate de una serie de circunstancias únicas y que no se produzcan más casos de contagio”, afirma Jamie Jonker, director científico de la Federación Nacional de Productores de Leche de Arlington, Virginia. Pero, añade, “nos gustaría tener una vacuna en la caja de herramientas y entender cómo se puede utilizar”. Zoetis y otras empresas están trabajando en vacunas contra la H5N1 para las vacas, aunque es demasiado pronto para saber si se utilizarían y cómo.

Sin embargo, incluso con vacunas, “es posible que no podamos apagar este incendio”, afirma Gregory Gray, epidemiólogo de enfermedades infecciosas de la rama médica de la Universidad de Texas en Galveston. “A muchos nos parece que estos virus van a ser endémicos, o decimos ‘enzoóticos’, durante mucho tiempo”.

Por ahora, las personas están a salvo

¿Qué tipo de riesgo supone todo esto para las personas? Gray ha estudiado una serie de virus en el ganado y otros animales, y afirma que, aunque los contagios de una especie a otra son frecuentes, es raro que un virus se adapte para propagarse fácilmente en la nueva especie. Desde la primavera de 2025, no hay casos confirmados de transmisión del virus H5N1 de humano a humano en Estados Unidos.

“No es como en las películas”, dice Gray. “Harán falta continuos eventos de propagación para que se afiance”. Pero puede ocurrir, como ocurrió en 2009, cuando un virus H1N1 de la gripe A con una novedosa mezcla de genes saltó de los cerdos a las personas, donde se propagó ampliamente. Esto provocó una pandemia que causó la muerte de entre 123.000 y 203.000 personas en todo el mundo, un número de víctimas enormemente eclipsado por los más de 7 millones que murieron por la COVID-19.

Para ser capaz de infectar a los humanos, el virus tendría que cambiar la estructura de su hemaglutinina. Su versión actual se adhiere a una disposición específica de azúcares en la superficie de las células de las aves. La disposición de azúcares similar a la de las aves se encuentra en las ubres de las vacas, lo que explica la mastitis.

Los humanos sí tienen esta disposición de azúcar similar a la de las aves, pero está enterrada en lo más profundo de los pulmones, lo que hace que el virus sea difícil de contraer y de contagiar a otra persona. También está presente en los ojos humanos, lo que podría explicar por qué la conjuntivitis fue el signo clínico más común en las personas que contrajeron la gripe aviar en EE.UU. en 2024 (muchos también experimentaron fiebre y síntomas respiratorios). Pero para que la transmisión de persona a persona se produzca a través de la tos, los estornudos y los mocos, los investigadores creen que el H5N1 tendría que mutar para reconocer una disposición de azúcares que se encuentra en el tracto respiratorio superior humano: la nariz, la cavidad nasal, los senos paranasales, la boca, la garganta y la laringe.

También tendría que modificar la proteína que copia sus genes, la polimerasa viral. Esta polimerasa tendría que pasar de funcionar bien con proteínas de aves a funcionar bien con proteínas humanas. Hasta cierto punto, ya lo ha hecho: algunas versiones del H5N1 han adquirido mutaciones relevantes que le ayudan a replicarse en células de mamíferos. Pero hasta la primavera de 2025, ninguno de los virus que han saltado de las vacas a los humanos tenía mutaciones en la hemaglutinina que pudieran favorecer la transmisión de persona a persona, afirma Friedrich.

El H5N1 podría evolucionar por sí solo o intercambiar genes con otra gripe que infecte a los humanos. Esta última posibilidad es especialmente preocupante en épocas de altas tasas de gripe estacional, como durante el invierno 2024-25. Cuantos más virus de la gripe circulen, más posibilidades habrá de que dos tipos se encuentren en la misma célula del mismo animal e intercambien genes, dando lugar a algo nuevo y potencialmente peligroso.

Los factores que van más allá del propio virus también influyen en el riesgo de pandemia. “Hay muchas cosas que tienen que alinearse, no solo por parte del virus, sino también por parte de las personas”, afirma Valerie Le Sage, viróloga de la Universidad de Pittsburgh y coautora de una descripción general de las barreras a la transmisión de la gripe en el Annual Review of Virology de 2023.

Una de ellas es el historial de la enfermedad. A partir de experimentos recientes con hurones, que contraen y transmiten el virus de forma similar a como lo hacen las personas, Le Sage sospecha que las personas que han tenido gripe anteriormente —es decir, la mayoría de las personas mayores de cinco años— podrían tener suficiente inmunidad para sofocar las peores consecuencias de la gripe H5N1. En sus experimentos, los hurones expuestos anteriormente a la gripe porcina H1N1 de 2009 quedaron protegidos de los peores síntomas y de la muerte cuando se expusieron posteriormente al H5N1 del ganado de Texas. Los hurones a los que solo se administró la gripe H5N1 enfermaron y murieron. “No puedo decir exactamente cuánto dura esta protección, pero es agradable de ver”, dice Le Sage.

También es una buena noticia la observación de que el virus no está alcanzando ni de lejos la tasa de mortalidad del 50 % registrada en las últimas infecciones en EE.UU. Estas tasas son cálculos imperfectos, señala Friedrich, ya que se basan en las personas que enfermaron lo suficiente como para someterse a las pruebas del H5N1; las personas que no enfermaron gravemente no se contabilizarían como supervivientes. Esto inflaría artificialmente la tasa de mortalidad, aunque no está claro en qué medida ha afectado a los cálculos. Es posible que las infecciones asintomáticas no sean infrecuentes, al menos en los casos actuales en Estados Unidos: un estudio reciente de los CDC descubrió que tres veterinarios del sector lácteo tenían anticuerpos contra el H5N1, lo que indicaba que habían estado infectados, pero nunca habían notado síntomas.

Las otras variantes genéticas que ha adquirido el H5N1 también parecen ser un factor, y aquí las noticias pueden ser menos buenas. El anterior virus B3.13 parecía causar infecciones leves, afirma David Hamer, epidemiólogo de salud pública del Centro de Enfermedades Infecciosas Emergentes de la Universidad de Boston. Desde 2024 hasta la primavera de 2025, los CDC habían rastreado 70 casos de H5N1, de cualquier tipo, en EE.UU., y la mayoría han sido leves. La única persona que murió tenía más de 65 años y padecía enfermedades subyacentes, pero también tenía la cepa más reciente D1.1, al igual que un adolescente de Canadá que enfermó gravemente.

Aunque no está del todo claro qué significa D1.1 para las personas, podría ser una mala noticia, especula Friedrich. “Tengo la corazonada, y mis colegas también, de que algo en el genotipo D1.1 puede ser más permisivo para las mutaciones que adaptan el virus a los humanos”, afirma.

Cuestiones de confianza y de tiempo

Para el público en general, el principal consejo que ofrecen los expertos es no consumir leche sin pasteurizar ni productos avícolas que no estén bien cocinados. Aunque hasta la primavera de 2025 no se han notificado a los CDC infecciones humanas por leche sin pasteurizar o alimentos poco cocinados, el virus puede haberse transmitido a través de productos avícolas crudos en un pequeño número de casos en el sudeste asiático, y ha infectado a gatos que bebieron leche sin pasteurizar. La pasteurización mata el virus, al igual que la cocción de los huevos, el pollo y la carne.

Estados Unidos tiene preparadas algunas medidas de protección, como una reserva de equipos de protección personal, medicamentos antivirales —al parecer, el Tamiflu funciona con este virus— y los ingredientes para fabricar vacunas humanas. Esos ingredientes incluyen trozos de virus, así como sustancias químicas que ayudan a estimular el sistema inmunitario. Se almacenan a granel y podrían ensamblarse en dosis de vacunas listas para usar en cuestión de semanas o meses.

Aunque esos materiales de vacunación se diseñaron utilizando versiones de la gripe H5N1 de principios de la década de 2000, un estudio reciente sugiere que crean una respuesta de anticuerpos a las versiones más recientes 2.3.4.4b que se han extendido por todo el mundo desde 2020, e incluyen tanto el B3.13 como el D1.1 que circula recientemente. Los científicos también están trabajando en vacunas actualizadas que se ajustarían más al virus que circula ahora.

Los factores sociales también podrían influir en la detección de una posible pandemia y en la respuesta a la misma. Muchos trabajadores agrícolas son inmigrantes indocumentados, por lo que son reacios a someterse a pruebas de detección o a buscar atención médica. “La población a la que más deberíamos vigilar es la que probablemente no estamos vigilando con la suficiente intensidad”, afirma Pitesky.

Y Friedrich señala la gran paradoja de la pandemia de la COVID-19: engendró una sociedad menos preparada para gestionar el siguiente brote. “La pandemia erosionó la confianza pública en la ciencia”, afirma. “Ha habido una reacción violenta contra el poder de las agencias de salud pública para hacer lo necesario para controlar un brote”.

A principios de 2025, se retrasó la publicación de un informe de los CDC sobre la propagación de la gripe H5N1 del ganado a las personas. Se despidió al personal del USDA que trabajaba en la respuesta a la gripe aviar; el departamento luchó más tarde por reincorporarlos. Y un presupuesto de 590 millones de dólares para una vacuna basada en ARN (del tipo que dio buenos resultados durante la pandemia de Covid) se puso bajo revisión. Los cambios continúan, con la dimisión de un alto responsable de vacunas en marzo de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. y los movimientos iniciados en abril para despedir a miles de trabajadores sanitarios federales.

Un alto precio para la fauna

Independientemente de si el H5N1 salta de persona a persona antes, después o nunca, ya está haciendo estragos en los animales salvajes. En Estados Unidos se han infectado miles de aves de más de 160 especies autóctonas, como ánades reales, gorriones, palomas y águilas calvas. También lo han hecho cientos de mamíferos de más de dos docenas de especies autóctonas, como mapaches, osos y zarigüeyas. Algunos de ellos enferman y otros mueren.

Muchas de estas infecciones son “callejones sin salida”, señala Richards: no transmiten el virus. Son sobre todo los patos que vuelan lejos los que lo han hecho.

A finales de 2022, el H5N1 había entrado en Sudamérica y bajaba a toda velocidad por la costa pacífica del continente. “Recorrió los 6.000 kilómetros de Sudamérica en seis meses, lo que es muy rápido para un virus al que no ayudan los aviones”, explica Wille. Llegó a la punta de Sudamérica y saltó a Antártica.

En su ruta, mató al 40 % de los pelícanos peruanos, al menos 24.000 leones marinos sudamericanos y más de 17.000 crías de elefante marino del sur.

Las aves silvestres se han visto afectadas en todo el mundo, e incluso las aves acuáticas, que normalmente albergan la gripe A sin síntomas, se han visto afectadas. Aunque no se dispone de un censo completo, los ejemplos individuales dan que pensar. La población de págalo grande, que se encuentran principalmente en Escocia, se ha reducido en un 75 %. Un brote en cóndores de California en 2023 mató a 21 animales, en una especie con menos de 1.000 ejemplares. “Un suceso como este puede cambiar el curso de una especie”, dice Wille. “¿Van a volver o no?”

La H5N1 no ha llegado a Australia ni a Nueva Zelanda, pero Wille cree que es solo cuestión de tiempo. Para el mundo, el futuro de este virus, con su propensión a desafiar las expectativas, está en el aire. “Creo que estamos en el precipicio de algo”, dice Wille. “Qué es ese algo, no estoy seguro”.

Artículo traducido por Debbie Ponchner

